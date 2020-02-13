Xiaomi потратила на исследования и разработки в 2019 году $1 млрд

Китайская компания Xiaomi сообщила о том, что её выручка по итогам 2019 года, согласно предварительным оценкам, превысила знаковую отметку в 200 млрд юаней (приблизительно $28 млрд).

Один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов рассказал, что затраты на исследования и разработки (R&D) в прошлом году достигли 7 млрд юаней, или примерно $1 млрд.

В текущем году Xiaomi намерена увеличить размер инвестиций в сфере R&D. Предполагается, что на эти цели будут выделены более 10 млрд юаней ($1,43 млрд).

Одним из приоритетов Xiaomi станут технологии мобильной связи пятого поколения (5G). Именно 2020-й станет переломным годом для рынка 5G-смартфонов. На такие устройства, по мнению аналитиков, придётся около 18 % в общем объёме продаж «умных» телефонов против всего 1 % в 2019-м.

Кроме того, Xiaomi планирует вести исследования в сфере Интернета вещей (IoT). С развитием сетей 5G рынок IoT ожидает стремительный рост.

По оценкам Strategy Analytics, в четвёртом квартале 2019 года Xiaomi заняла 8,8 % мирового рынка смартфонов. Это соответствует четвёртому месту в списке крупнейших производителей.