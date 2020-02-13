Аксессуары для Xiaomi Mi 10: внешний вентилятор, контроллеры и колонка с беспроводным зарядником

Помимо новых смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro, компания Xiaomi также представила и некоторые любопытные аксессуары, которые можно использовать как с новыми флагманскими аппаратами, так и с другими продуктами.

Прежде всего следует упомянуть Bluetooth-динамик, который одновременно способен выступать в качестве беспроводного зарядника для совместимых устройств вроде тех самых Mi 10. Максимальная мощность зарядки при этом достигает внушительных 30 Вт. Стоимость аудиоколонки составляет 249 юаней (около $36).

Второй аксессуар рассчитан на активных игроков — он позволяет превратить смартфон в некоторое подобие Nintendo Switch, подключив по краям физические контроллеры для более комфортной игры в шутеры или другие подобные игры. Согласно заявлению производителя, аккумуляторов хватает на 40 часов автономной работы. Цена в Китае — 299 юаней ($43).

Mi 10 и Mi 10 Pro получили весьма продвинутую систему охлаждения с испарительной камерой на 3000 мм2, графеном, графитовыми слоями и интеллектуальным управлением. Однако при интенсивной и продолжительной игровой нагрузке даже такой системы охлаждения может оказаться недостаточно. А при перегреве неизбежно снижение производительности — именно для таких случаев компания представила специальный внешний кулер, способный охлаждать устройство на дополнительные 10 градусов. Цена в Китае — 129 юаней ($19).