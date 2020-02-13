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Xiaomi представила свой первый роутер Wi-Fi 6 — AX3600 с 7 антеннами

Смартфоны Xiaomi серии Mi 10 получили поддержку подключения Wi-Fi 6. Чтобы сделать эту функцию более полезной китайский технический гигант представил на прошедшей сегодня презентации свой первый маршрутизатор с сертификацией Wi-Fi 6 — Xiaomi AIoT AX3600.

Роутер AX3600 отличается довольно привлекательным строгим внешним видом и чёрной отделкой корпуса и включает целых семь антенн для обеспечения стабильного соединения и качественной связи. Устройство получило выделенную антенну для поддержки AIoT (связь искусственного интеллекта и Интернета вещей призвано упростить управление подключаемыми устройствами).

Маршрутизатор использует технологию OFDMA и способен автоматически обнаруживать новые устройства и даже настраивать сеть одним щелчком. Роутер основан на платформе Qualcomm корпоративного уровня, использует 14-нм чип IPQ8071 (четыре ядра ARM Cortex A53 с тактовой частотой до 1,0 ГГц) и 512 Мбайт ОЗУ.

Поддерживается работа в двух частотных диапазонах Wi-Fi 6 (802.11ax) — 2,4 ГГц и 5 ГГц с пиковой скоростью до 1,7 Гбит/с. Кроме того, присутствует двухчастотный параллелизм: технология MU-MIMO обеспечивает теоретическую скорость до 2976 Мбит/с. А антенны могут одновременно обслуживать несколько типов оборудования. Стоимость составляет 599 юаней ($86).

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: xiaomi, роутер, wi-fi, маршрутизатор
xiaomi, роутер, wi-fi, маршрутизатор
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