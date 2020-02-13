Pro-версия смартфона OPPO Find X2 засветилась в Geekbench

Как мы уже сообщали, компания OPPO наметила на текущий квартал анонс флагманского смартфона Find X2 с процессором Qualcomm Snapdragon 865 и 120-Гц экраном QHD+. Этот аппарат также выйдет в Pro-версии, которая сегодня попала в базу популярного бенчмарка Geekbench.

Устройство имеет кодовое обозначение CPH2025. Как и стандартная версия, вариант Find X2 Pro укомплектован чипом Snapdragon 865, объединяющим восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650.

В тесте Geekbench базовая частота процессора указана на отметке 1,8 ГГц. Чип функционирует в тандеме с 12 Гбайт оперативной памяти.

При использовании одного вычислительного ядра смартфон Find X2 Pro показал результат в 913 баллов, при использовании нескольких ядер — 3308 баллов. В качестве программной платформы значится операционная система Android 10.

Смартфон Find X2 Pro сможет работать в 5G-сетях. Как и модель Find X2, он получит дисплей с частотой обновления 120 Гц. При этом различия, вероятно, коснутся прежде всего конфигурации камер.