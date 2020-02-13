Huawei Nova 7i получил 48-Мп камеру и быструю 40-Вт подзарядку

Компания Huawei официально представила смартфон среднего уровня Nova 7i, получивший операционную систему Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10.0.1.

Аппарат располагает 6,4-дюймовым дисплеем FHD+ с разрешением 2340 × 1080 точек. В небольшом отверстии в верхнем левом углу экрана располагается фронтальная 16-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0.

Тыльная камера получила четырёхкомпонентную конфигурацию: это основной 48-мегапиксельный модуль (f/1,8), блок с 8-мегапиксельным датчиком и широкоугольной оптикой (f/2,4), 2-мегапиксельный модуль для макросъёмки (f/2,4) и 2-мегапиксельный датчик глубины (f/2,4).

Основа смартфона — фирменный процессор HiSilicon Kirin 810. Он содержит два ядра ARM Cortex-A76 с частотой до 2,27 ГГц, шесть ядер ARM Cortex-A55 с частотой до 1,88 ГГц и ускоритель ARM Mali-G52 MP6 GPU.

Сканер отпечатков пальцев установлен в боковой части. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мА·ч с поддержкой быстрой 40-Вт подзарядки.

В арсенале аппарата — 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, адаптеры Wi-Fi 802.11ac/b/g/n и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 159,2 × 76,3 × 8,7 мм, вес — 183 г.

Ориентировочная цена Huawei Nova 7i — 270 долларов США.