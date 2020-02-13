Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости Hardwareмобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Huawei Nova 7i получил 48-Мп камеру и бы...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Huawei Nova 7i получил 48-Мп камеру и быструю 40-Вт подзарядку

Компания Huawei официально представила смартфон среднего уровня Nova 7i, получивший операционную систему Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10.0.1.

Аппарат располагает 6,4-дюймовым дисплеем FHD+ с разрешением 2340 × 1080 точек. В небольшом отверстии в верхнем левом углу экрана располагается фронтальная 16-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0.

Тыльная камера получила четырёхкомпонентную конфигурацию: это основной 48-мегапиксельный модуль (f/1,8), блок с 8-мегапиксельным датчиком и широкоугольной оптикой (f/2,4), 2-мегапиксельный модуль для макросъёмки (f/2,4) и 2-мегапиксельный датчик глубины (f/2,4).

Основа смартфона — фирменный процессор HiSilicon Kirin 810. Он содержит два ядра ARM Cortex-A76 с частотой до 2,27 ГГц, шесть ядер ARM Cortex-A55 с частотой до 1,88 ГГц и ускоритель ARM Mali-G52 MP6 GPU.

Сканер отпечатков пальцев установлен в боковой части. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мА·ч с поддержкой быстрой 40-Вт подзарядки.

В арсенале аппарата — 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, адаптеры Wi-Fi 802.11ac/b/g/n и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 159,2 × 76,3 × 8,7 мм, вес — 183 г.

Ориентировочная цена Huawei Nova 7i — 270 долларов США. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Пентакамера и 10-кратный оптический зум: смартфон Huawei P40 Pro на новых рендерах
Выход смартфонов Honor 30 Series ожидается в апреле
Рекламный постер говорит о скором анонсе смартфона Honor 9X Lite с 48-Мп камерой
iPhone SE 2 получит безрамочный дисплей и Face ID?
MSI Optix G241: монитор для киберспорта с частотой обновления 144 Гц
OPPO предложила смартфон со съёмным многофункциональным стилусом
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: huawei, nova, смартфон
huawei, nova, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 297
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы 156
ЭЛИК: новое семейство персональных компьютеров на процессорах «Эльбрус» 119
Весеннее обновление Windows 10 удивит количеством нововведений 89

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены
Встроенная графика Intel Lakefield может оказаться весьма производительной, а CPU вряд ли
Красный сверхгигант Бетельгейзе резко потускнел и изменил видимую форму
Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X вырос на 5–7 %
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
NPD: в январе по продажам Dragon Ball Z: Kakarot обошла всех, но не изменила тенденцию рынка 3 мин.
Целый ворох новых проблем у Windows 10: очистка рабочего стола, удаление профиля и сбои загрузки 12 мин.
Марк Цукерберг: социальные сети нужно регулировать по правилам, близким к газетам и телефонной связи 5 ч.
Microsoft сделает копирование и вставку между устройствами эксклюзивной функцией смартфонов Samsung 6 ч.
Batman: Return to Arkham, Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider и Snake Pass покинут каталог Xbox Game Pass 6 ч.
Раннюю версию Windows 10X протестировали на ноутбуке 7 ч.
Новая статья: Elderborn — суровый метал. Рецензия 16 ч.
СМИ: Microsoft планирует улучшить Проводник и Paint 18 ч.
Второе дополнение Shenmue III расскажет новые истории 18 ч.
State of Decay 2 перезапустится с выходом нового издания Juggernaut Edition 22 ч.
Ультразвуковой браслет глушит окружающие микрофоны, включая имеющиеся в смарт-устройствах 8 мин.
Особый путь: Великобритания покинула EuroHPC 37 мин.
США и союзники тестируют на военной базе альтернативы китайскому оборудованию 5G 5 ч.
Концепт-рендер демонстрирует смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 2 5 ч.
У смартфона Moto G Power появится «облегчённая» версия 5 ч.
SpaceX Crew Dragon доставлен на космодром для заключительных тестов 5 ч.
SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB: ПК-корпус с поддержкой видеокарт длиной до 420 мм 6 ч.
Регулятор рассекретил бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM 6 ч.
Грядёт выход планшета Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) с чипом Exynos 7904 6 ч.
Смартфон Samsung Galaxy A70e получит экран Infinity-V и тройную камеру 7 ч.