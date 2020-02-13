Уникальная российская технология позволит создавать имплантаты со структурой натуральной кости

Российские исследователи предложили уникальную технологию, которая в перспективе, как ожидается, приведёт к появлению имплантатов со структурой натуральной кости.

Работы выполнялись сотрудниками Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» совместно с коллегами НМИЦ им. Н.Н. Блохина и Технического университета Дортмунда.

Говорится, что сейчас одним из наиболее популярных материалов для производства костных имплантатов является сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ). Именно с ним экспериментируют специалисты НИТУ «МИСиС». При этом особенное внимание уделяется имитации пористости сердцевины кости: такая структура позволяет остеобластам (клеткам костной ткани) пациента «прорастать» в имплантат после его установки.

Теперь учёные предложили технологию, которая позволяет использовать природную пористую структуру кости в качестве «негатива» для отливки формы под будущий имплантат. В результате, достигается структурное соответствие имплантата и кости на микроуровне. А это обеспечит быструю приживаемость и максимально долгий срок службы изделия.

Технология уже запатентована. Более подробно об исследовании можно узнать в материале НИТУ «МИСиС».