Volkswagen представила автономные станции для быстрой зарядки электромобилей

Volkswagen Group Components и крупнейшая энергетическая компания Германии E.ON представили новый прототип зарядного устройства для электромобилей. Это решение позволит расширить развёртывание зарядных станций.

Решение оказалось очень простым. Зарядная станция нового типа осуществляет зарядку электромобиля от интегрированной батареи, а не от сети. Это устраняет необходимость в создании потенциально дорогой инфраструктуры и аппаратного обеспечения при установке зарядной станции. «Станции [батареи] устанавливаются по принципу „подключи и работай“», — сообщается в пресс-релизе Volkswagen.

Система быстрой зарядки может одновременно заряжать два электромобиля мощностью до 150 кВт, обеспечивая дополнительный пробег в среднем около 200 км всего за 15 минут.

В свою очередь, пополнение ёмкости аккумулятора станции производится через подключение к разъёму сети с номинальной силой тока 16–63 A. Иными словами, такие зарядные станции могут быть установлены в любом месте, где есть такой тип подключения, например, вблизи промышленных зон, зданий, таких как школы и больницы, а также крупных жилищных комплексов.