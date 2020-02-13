Новая GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 «засветилась» в списке EЭК

MSI выпустит новую видеокарту GeForce GTX 1650 c памятью GDDR 6. Она получит графический процессор линейки TU 117, как и модификация с GDDR 5. Соответственно, число ядер CUDA, вероятнее всего, останется неизменным – 896 против 1280 у модели GTX 1650 SUPER. Информация стала доступна благодаря списку, опубликованному Евразийской экономической комиссией.

И нет, это точно не видеокарта GTX 1650 SUPER! Кодовые названия продуктов MSI довольно легко читаются, а модели SUPER уже были зарегистрированы в EЭК. В новой версии списка есть даже Radeon RX 5600 XT GAMING Z. Эта модель была анонсирована в результате изменений, сделанных специалистами AMD в vBIOS карты RX 5600XT (эта модель единственная в линейке 5600XT GAMING оснащена 14 Гбит/с чипами памяти) — то есть список довольно новый.

До настоящего момента Не-SUPER версии GeForce GTX 1650 оснащалась памятью GDDR5, и только вариант SUPER поставлялся с GDDR6. Не было никаких слухов о подобном гибриде моделей SUPER и не-SUPER, и даже о том, зачем нам нужен такой гибрид. Возможно, NVIDIA планирует постепенно вывести модели, оснащенные GDDR5 c рынка, заменив их на не-SUPER карты с GDDR6.

В списке представлены следующие модели: