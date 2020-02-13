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Новая GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 «засветилась» в списке EЭК

MSI выпустит новую видеокарту GeForce GTX 1650 c памятью GDDR 6. Она получит графический процессор линейки TU 117, как и модификация с GDDR 5. Соответственно, число ядер CUDA, вероятнее всего, останется неизменным – 896 против 1280 у модели GTX 1650 SUPER. Информация стала доступна благодаря списку, опубликованному Евразийской экономической комиссией.

msi.com

msi.com

И нет, это точно не видеокарта GTX 1650 SUPER! Кодовые названия продуктов MSI довольно легко читаются, а модели SUPER уже были зарегистрированы в EЭК. В новой версии списка есть даже Radeon RX 5600 XT GAMING Z. Эта модель была анонсирована в результате изменений, сделанных специалистами AMD в vBIOS карты RX 5600XT (эта модель единственная в линейке 5600XT GAMING оснащена 14 Гбит/с чипами памяти) — то есть список довольно новый.

portal.eaeunion.org

portal.eaeunion.org

До настоящего момента Не-SUPER версии GeForce GTX 1650 оснащалась памятью GDDR5, и только вариант SUPER поставлялся с GDDR6. Не было никаких слухов о подобном гибриде моделей SUPER и не-SUPER, и даже о том, зачем нам нужен такой гибрид. Возможно, NVIDIA планирует постепенно вывести модели, оснащенные GDDR5 c рынка, заменив их на не-SUPER карты с GDDR6.

videocardz.com

videocardz.com

В списке представлены следующие модели:

  • MSI GeForce GTX 1650 D6 GAMING X
  • MSI GeForce GTX 1650 D6 GAMING
  • MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC
  • MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS
  • MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX OC
  • MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX
  • MSI GeForce GTX 1650 D6T LP OC
  • MSI GeForce GTX 1650 D6T LP

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, слухи,
Теги: видеокарта, msi, nvidia, слухи
видеокарта, msi, nvidia, слухи
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