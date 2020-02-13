ASUS запустила акцию ко дню всех влюбленных

Компания ASUS запустила акцию ко Дню святого Валентина. В период с 10 по 16 февраля каждому покупателю ноутбука серии ZenBook или VivoBook в фирменном магазине ASUS Shop преподнесут в подарок фитнес-часы ASUS VivoWatch BP. Предложение действительно до тех пор, пока подарки есть в наличии.

Стильные и компактные ноутбуки премиального класса ASUS серии ZenBook отличаются высокой производительностью и функциональностью. Серия тонких и легких ноутбуков в ярком молодёжном дизайне ASUS VivoBook S нацелена на тех, кто хочет выделяться из толпы.

Компактные и лёгкие фитнес-часы VivoWatch BP обладают функцией мониторинга артериального давления, пульса и физической активности. Благодаря фирменной технологии HealthAI для анализа состояния организма владелец VivoWatch BP получит персональные рекомендации по поддержанию здорового образа жизни.

С подробностями и правилами акции можно познакомиться по этой ссылке.