iFixit: гибкий смартфон Motorola razr почти невозможно починить

Специалисты iFixit изучили внутренние особенности Motorola razr — смартфона с гибким дисплеем, который выполнен в форм-факторе классической раскладушки.

Напомним, что аппарат оборудован процессором Snapdragon 710, 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Есть две камеры — с разрешением 16 млн и 5 млн пикселей.

Гибкий экран имеет размер 6,2 дюйма по диагонали и обладает разрешением 2142 × 876 точек. Предусмотрен вспомогательный внешний экран Quick View с диагональю 2,7 дюйма и разрешением 800 × 600 пикселей.

Вскрытие показало, что чипы ОЗУ и флеш-памяти произведены компанией Samsung. Присутствует модуль Qualcomm WCN3990, обеспечивающий поддержку Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth LE и FM-радио.

Конструкция включает две аккумуляторные батареи. Одна из них обладает ёмкостью 1245 мА·ч, другая — 1265 мА·ч. Таким образом, суммарная ёмкость составляет 2510 мА·ч.

Единственным плюсом конструкции Motorola razr названо применение стандартного крепежа T3 Torx. Отмечается, что теоретически существует возможность замены гибкого экрана.

В то же время ремонт сильно усложнён из-за применения клеящего вещества. Для замены батарей потребуется практически полная разборка устройства. Плюс к этому зарядный порт впаян на основную плату.

В итоге, ремонтопригодность Motorola razr оценена только в один балл из десяти возможных (по шкале iFixit).