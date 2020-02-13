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DigiTimes: Apple рассчитывает на высокий спрос на 5G-смартфоны iPhone

Компания Apple намерена существенно нарастить объём заказов на производство чипов для смартфонов iPhone следующего поколения. Об этом сообщает ресурс DigiTimes, ссылаясь на отраслевые источники.

Изображения phonearena.com

Изображения phonearena.com

Речь идёт о 5-нанометровых процессорах A14 Bionic, которые лягут в основу iPhone модельного ряда 2020 года. Анонс этих аппаратов ожидается в сентябре нынешнего года. Новые iPhone станут первыми смартфонами Apple с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G).

Итак, сообщается, что в текущем году «яблочная» империя может увеличить объём заказов на чипы A14 Bionic на 50–60 % по сравнению с объёмом заказов на процессоры A13 Bionic в 2019-м.

Таким образом, говорят наблюдатели, Apple рассчитывает на то, что готовящиеся 5G-смартфоны компании будут пользоваться очень высоким спросом.

DigiTimes также добавляет, что анонс iPhone модельного ряда 2020 года пока по-прежнему ожидается в сентябре. Однако на сроки поставок компонентов для этих аппаратов, а следовательно, и на дату презентации может повлиять вспышка нового коронавируса. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: apple, apple iphone, iphone, смартфон
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