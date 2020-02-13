DigiTimes: Apple рассчитывает на высокий спрос на 5G-смартфоны iPhone

Компания Apple намерена существенно нарастить объём заказов на производство чипов для смартфонов iPhone следующего поколения. Об этом сообщает ресурс DigiTimes, ссылаясь на отраслевые источники.

Речь идёт о 5-нанометровых процессорах A14 Bionic, которые лягут в основу iPhone модельного ряда 2020 года. Анонс этих аппаратов ожидается в сентябре нынешнего года. Новые iPhone станут первыми смартфонами Apple с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G).

Итак, сообщается, что в текущем году «яблочная» империя может увеличить объём заказов на чипы A14 Bionic на 50–60 % по сравнению с объёмом заказов на процессоры A13 Bionic в 2019-м.

Таким образом, говорят наблюдатели, Apple рассчитывает на то, что готовящиеся 5G-смартфоны компании будут пользоваться очень высоким спросом.

DigiTimes также добавляет, что анонс iPhone модельного ряда 2020 года пока по-прежнему ожидается в сентябре. Однако на сроки поставок компонентов для этих аппаратов, а следовательно, и на дату презентации может повлиять вспышка нового коронавируса.