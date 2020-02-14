ASRock готовит плату B550AM Gaming для компактных игровых ПК на платформе AMD

В распоряжении сетевых источников оказались подробные данные о характеристиках и изображения материнской платы B550AM Gaming, которую вскоре выпустит компания ASRock.

Основой новинки послужит набор логики AMD B550A. Допускается установка процессоров AMD Ryzen 2000 и 3000 Series в исполнении AM4. Для модулей оперативной памяти DDR4-3466+(OC)/…/2133 доступны четыре разъёма; в системе можно задействовать до 64 Гбайт ОЗУ.

На плате доступны два слота расширения — один PCI Express 4.0 x16 и один PCI Express 3.0 x16. Накопители могут быть подключены к четырём портам SATA 3.0; кроме того, предусмотрен коннектор M.2 для твердотельного модуля 2230/2242/2260/2280/22110 с интерфейсом PCIe.

Плата выполнена в формате Micro-ATX, что позволяет создавать на её основе компактные игровые компьютеры. Оснащение включает гигабитный Ethernet-контроллер, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (диапазоны 2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.2, звуковой кодек Realtek ALC1200 формата 7.1.

На интерфейсной панели можно обнаружить гнёзда PS/2 для клавиатуры и мыши, разъём HDMI, по одному порту USB 3.2 Gen2 Type-A и USB 3.2 Gen2 Type-C, четыре порта USB 3.0, разъём для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд.