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Российский сегмент МКС получит прибор для мониторинга опасных явлений на Земле

На борту российского сегмента Международной космической станции (МКС) будет установлено специальное оборудование для мониторинга потенциально опасных природных явлений и техногенных объектов на Земле.

Фотографии Роскосмоса

Фотографии Роскосмоса

Об эксперименте под названием «Мониторинг-ДТР», как сообщает ТАСС, рассказал директор департамента реализации проектов Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Диваев.

В рамках эксперимента предлагается использовать многозональное сканирующее устройство теплового инфракрасного диапазона высокого разрешения. Этот прибор будет установлен на одном из российских МКС-модулей.

Отмечается, что по характеристикам прибор превзойдёт аналогичные устройства, входящие в оснащение российских метеорологических спутников «Метеор-М» № 1 и № 2. Новая аппаратура сможет сохранять работоспособность после различных температурных и вибровоздействий. Ожидаемый срок эксплуатации в условиях орбитального полёта — пять лет.

Целью эксперимента является совершенствование систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по результатам исследования возможностей и эффективности дистанционного зондирования Земли из космоса с использованием измерительных методов в тепловом ИК-диапазоне.

Эксперимент планируется провести в 2021–2023 гг. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: мкс, космос, наука, россия
мкс, космос, наука, россия
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