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Беспилотные «КАМАЗы» выедут на дороги общего пользования

«КАМАЗ» и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) в скором времени намерены начать испытания самоуправляемых автомобилей на дорогах общего пользования, о чём сообщает газета «Ведомости».

Фотографии «КАМАЗа»

Фотографии «КАМАЗа»

В настоящее время на обычных российских дорогах технологии для самоуправляемого транспорта обкатывает «Яндекс». Робомобили этой компании оснащены автопилотом четвёртого уровня: они способны двигаться самостоятельно в большинстве ситуаций. Разумеется, в машине всегда находится опытный водитель, готовый в любой момент взять управление на себя.

Как теперь стало известно, в скором времени на российские дороги выедут беспилотники «КАМАЗа», а также робомобили МАДИ. Для тестирования таких транспортных средств компании должны получить сертификат ФГУП НАМИ.

Известно, что МАДИ на первых порах планирует испытывать самоуправляемые автомобили на базе Hyundai Solaris. В дальнейшем к этим машинам добавятся модифицированные Ford Focus 2.

Добавим, что «КАМАЗ» уже испытывает на закрытых территориях самоуправляемые грузовики. Такие машины оборудованы видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами. Предусмотрены несколько систем связи: Wi-Fi, 4G и специальный УКВ-канал. 

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: камаз, беспилотник, автопилот, транспорт, россия
камаз, беспилотник, автопилот, транспорт, россия
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