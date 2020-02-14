Беспилотные «КАМАЗы» выедут на дороги общего пользования

«КАМАЗ» и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) в скором времени намерены начать испытания самоуправляемых автомобилей на дорогах общего пользования, о чём сообщает газета «Ведомости».

В настоящее время на обычных российских дорогах технологии для самоуправляемого транспорта обкатывает «Яндекс». Робомобили этой компании оснащены автопилотом четвёртого уровня: они способны двигаться самостоятельно в большинстве ситуаций. Разумеется, в машине всегда находится опытный водитель, готовый в любой момент взять управление на себя.

Как теперь стало известно, в скором времени на российские дороги выедут беспилотники «КАМАЗа», а также робомобили МАДИ. Для тестирования таких транспортных средств компании должны получить сертификат ФГУП НАМИ.

Известно, что МАДИ на первых порах планирует испытывать самоуправляемые автомобили на базе Hyundai Solaris. В дальнейшем к этим машинам добавятся модифицированные Ford Focus 2.

Добавим, что «КАМАЗ» уже испытывает на закрытых территориях самоуправляемые грузовики. Такие машины оборудованы видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами. Предусмотрены несколько систем связи: Wi-Fi, 4G и специальный УКВ-канал.