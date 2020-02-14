Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости Hardwareпринтеры, принт-серверы, сканеры, копиры...Canon Selphy Square QX10: карманный прин...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Canon Selphy Square QX10: карманный принтер для печати фотографий со смартфона

Компания Canon анонсировала новый аксессуар для смартфонов — портативный принтер Selphy Square QX10.

Новинка заключена в компактный корпус с размерами 102,1 × 143,5 × 31,2 мм. Вес составляет 445 г. Покупатели смогут выбирать между несколькими вариантами цветового исполнения — чёрным, белым, розовым и салатовым.

Принтер использует термосублимационную технологию. Разрешение составляет 287 × 287 DPI (точек на дюйм); на вывод одной фотографии требуется около 43 с.

Лоток для бумаги рассчитан на десять листов размером 72,0 × 85,0 мм. При этом размер области печати может составлять 68 × 68 мм, 65 × 65 мм или 62 × 62 мм.

Пользователям будет доступно бесплатное мобильное приложение SELPHY Photo Layout 2.0 App для наложения на изображения рамок и стикеров, применения фильтров, эффектов и пр.

Утверждается, что полученные распечатки будут оставаться в хорошем состоянии до 100 лет при условии хранения в альбоме.

Приобрести карманный принтер Canon Selphy Square QX10 можно за $150. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Canon EOS R5: фотокамера с поддержкой 8K-видео и встроенной системой стабилизации
Карманный фотопринтер Fujifilm Instax Mini Link печатает снимки за 12 секунд
Карманный принтер Xiaomi Mi Pocket Photo Printer обойдётся в $50
Xiaomi выпустит новые полностью беспроводные наушники-вкладыши и фотопринтер
Учёные из Израиля напечатали живое сердце на 3D-принтере
Новые МФУ HP Smart Tank станут отличными помощниками в небольших офисах и семейном бизнесе
Рубрики: Новости Hardware, принтеры, принт-серверы, сканеры, копиры, МФУ,
Теги: canon, принтер, фотопечать
canon, принтер, фотопечать
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 297
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы 156
ЭЛИК: новое семейство персональных компьютеров на процессорах «Эльбрус» 119
Весеннее обновление Windows 10 удивит количеством нововведений 89

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены
Встроенная графика Intel Lakefield может оказаться весьма производительной, а CPU вряд ли
Красный сверхгигант Бетельгейзе резко потускнел и изменил видимую форму
Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X вырос на 5–7 %
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
NPD: в январе по продажам Dragon Ball Z: Kakarot обошла всех, но не изменила тенденцию рынка 3 мин.
Целый ворох новых проблем у Windows 10: очистка рабочего стола, удаление профиля и сбои загрузки 12 мин.
Марк Цукерберг: социальные сети нужно регулировать по правилам, близким к газетам и телефонной связи 5 ч.
Microsoft сделает копирование и вставку между устройствами эксклюзивной функцией смартфонов Samsung 6 ч.
Batman: Return to Arkham, Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider и Snake Pass покинут каталог Xbox Game Pass 6 ч.
Раннюю версию Windows 10X протестировали на ноутбуке 7 ч.
Новая статья: Elderborn — суровый метал. Рецензия 16 ч.
СМИ: Microsoft планирует улучшить Проводник и Paint 18 ч.
Второе дополнение Shenmue III расскажет новые истории 18 ч.
State of Decay 2 перезапустится с выходом нового издания Juggernaut Edition 22 ч.
Ультразвуковой браслет глушит окружающие микрофоны, включая имеющиеся в смарт-устройствах 8 мин.
Особый путь: Великобритания покинула EuroHPC 37 мин.
США и союзники тестируют на военной базе альтернативы китайскому оборудованию 5G 5 ч.
Концепт-рендер демонстрирует смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 2 5 ч.
У смартфона Moto G Power появится «облегчённая» версия 5 ч.
SpaceX Crew Dragon доставлен на космодром для заключительных тестов 5 ч.
SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB: ПК-корпус с поддержкой видеокарт длиной до 420 мм 6 ч.
Регулятор рассекретил бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM 6 ч.
Грядёт выход планшета Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) с чипом Exynos 7904 6 ч.
Смартфон Samsung Galaxy A70e получит экран Infinity-V и тройную камеру 7 ч.