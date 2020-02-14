Canon Selphy Square QX10: карманный принтер для печати фотографий со смартфона

Компания Canon анонсировала новый аксессуар для смартфонов — портативный принтер Selphy Square QX10.

Новинка заключена в компактный корпус с размерами 102,1 × 143,5 × 31,2 мм. Вес составляет 445 г. Покупатели смогут выбирать между несколькими вариантами цветового исполнения — чёрным, белым, розовым и салатовым.

Принтер использует термосублимационную технологию. Разрешение составляет 287 × 287 DPI (точек на дюйм); на вывод одной фотографии требуется около 43 с.

Лоток для бумаги рассчитан на десять листов размером 72,0 × 85,0 мм. При этом размер области печати может составлять 68 × 68 мм, 65 × 65 мм или 62 × 62 мм.

Пользователям будет доступно бесплатное мобильное приложение SELPHY Photo Layout 2.0 App для наложения на изображения рамок и стикеров, применения фильтров, эффектов и пр.

Утверждается, что полученные распечатки будут оставаться в хорошем состоянии до 100 лет при условии хранения в альбоме.

Приобрести карманный принтер Canon Selphy Square QX10 можно за $150.