Квартальный отчёт NVIDIA: выручка выросла на 41 %, в серверном сегменте достигнут рекорд

После публикации квартальной отчётности NVIDIA курс акций компании устремился вверх, поскольку инвесторы получили подтверждение того, что спрос в серверном сегменте снова растёт. В игровом сегменте, тем не менее, всё не так однозначно, и дело не только в игровых консолях.

В четвёртом квартале прошлого (2020 в фискальном выражении) года NVIDIA выручила $3,11 млрд, что на 41 % больше выручки в аналогичном периоде предыдущего года. Необходимо помнить о том, что фискальный квартал NVIDIA не только использует иную привязку к нумерации лет, но и смещён почти на месяц относительно календарного. В частности, минувший фискальный квартал компания завершила 26 января текущего года. В последовательном сравнении выручку удалось увеличить на 3 %, хотя этому препятствовало сезонное снижение спроса на графические процессоры для ноутбуков и игровых консолей Nintendo.

Реализация графических процессоров всех типов принесла NVIDIA в минувшем квартале $2,77 млрд, что на 40 % больше итогов аналогичного периода предыдущего года, и на 8 % больше выручки предыдущего квартала. Несмотря на снижение спроса на компоненты для игровых консолей, выручка от реализации процессоров Tegra смогла увеличиться на 47 % в годовом сравнении до $331 млн. И всё же, в последовательном сравнении она сократилась на 26 %.

Игровой сегмент рынка принёс компании в минувшем квартале $1,49 млрд, что на 56 % больше результата аналогичного периода 2018 года, но на 10 % меньше итога предыдущего квартала. В годовом сравнении выручку двигали вверх продажи графических процессоров GeForce и даже процессоров Tegra, но последние сыграли негативную роль в поквартальной динамике игровой выручки. К слову, выручка от реализации компонентов для ноутбуков в поквартальном сравнении тоже снизилась в силу сезонных факторов. Настольные графические процессоры в четвёртом квартале пользовались более высоким спросом, чем в третьем.

Выручка в сегменте средств профессиональной визуализации выросла до $331 млн, на 13 % в годовом сравнении и на 2 % в последовательном. Как и в игровом сегменте, умеренный рост в последнем случае объясняется сезонным снижением интереса к мобильным графическим адаптерам, но настольные решения его компенсируют.

Самым воодушевляющим для инвесторов сегментом стал рынок компонентов для центров обработки данных. Выручка достигла рекордных $968 млн, увеличившись в годовом сравнении на 43 % и на 33 % в последовательном. В первом случае NVIDIA благодарит интерес к профильной продукции со стороны так называемых «гиперскейлеров» и представителей вертикально интегрированных отраслей, во втором — тех же самых клиентов.

Автомобильный сегмент, по сути, никуда особо не сдвинулся, обеспечив выручку не более $163 млн за квартал. Другое дело, что по итогам всего года она выросла на 9 %, поскольку этому способствовала динамика спроса на контракты с разработчиками и бортовую мультимедиа.

Интересно, что в сегменте OEM выручка выросла до $152 млн, на 31 % в годовом сравнении и на 6 % в последовательном, поскольку вырос спрос на графические решения начального уровня со стороны сборщиков ПК. Если же сравнивать выручку за весь год, то она сократилась на заметные 34 % в силу «наследия криптовалютного бума» — продукты для майнеров компания в 2018 году регистрировала именно по этой статье выручки.

Годовая выручка сократилась до $9,47 млрд на 7 %, что тоже можно объяснить остаточным влиянием криптовалютного бума. Выручка от реализации графических процессоров сократилась на 6 % по сравнению с предыдущим годом, до $1,45 млрд. В игровом сегменте годовая выручка сократилась на 12 % до $5,52 млрд, но если настольные и консольные компоненты тянули её вниз, то ноутбуки толкали вверх. Профессиональный сегмент продемонстрировал рост выручки на 7 % до $1,21 млрд. Сегмент ЦОД поднял выручку на 2 % до $2,98 млрд, но главным локомотивом оказались вертикально интегрированные отрасли.

В первый квартал текущего года NVIDIA смотрит с надеждой на сохранение выручки в районе $3 млрд, нормы прибыли около 65 %, а потенциальное влияние коронавируса оценивается в $100 млн упущенной выручки. Сделку по поглощению Mellanox Technologies компания по-прежнему рассчитывает закрыть «в начале 2020 года ».