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Компактный компьютер Kontron KBox B-202-CFL получил чип Intel Core девятого поколения

Компания Kontron анонсировала новый компьютер небольшого форм-фактора серии KBox B-202-CFL, который может применяться в таких сферах, как обработка изображений, машинное обучение, приложения искусственного интеллекта и пр.

В устройстве применена материнская плата типоразмера Mini-ITX (170 × 170 мм). Возможна установка процессора Intel Core девятого поколения серии i7, i5 или i3. Объём оперативной памяти DDR4 может достигать 32 Гбайт.

Корпус имеет габариты 190 × 120 × 190 мм. Внутри есть место для 2,5-дюймового накопителя; кроме того, может быть задействован твердотельный модуль стандарта М.2. Возможно применение двух карт расширения PCIe x8 или одной карты PCIe x16.

За сетевые подключения отвечает двухпортовый контроллер Gigabit Ethernet. В число доступных интерфейсов входят два разъёма DisplayPorts 1.2, коннектор DVI-D, четыре порта USB 2.0, четыре порта USB 3.1 Gen 1 и два порта USB 3.1 Gen 2, а также последовательный порт.

Новинка оборудована активной системой охлаждения с небольшим уровнем шума. Говорится о совместимости с программной платформой Windows 10 IoT Enterprise. Сведений об ориентировочной цене новинки на данный момент нет. 

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Рубрики: Новости Hardware, barebone-системы, неттопы, all-in-one PC, медиацентры,
Теги: kontron, неттоп, компьютер, встраиваемая система
kontron, неттоп, компьютер, встраиваемая система
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