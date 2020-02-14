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В России поступили в продажу блоки питания AeroCool AERO WHITE и BRONZE — настоящие трудоголики, удивляющие работоспособностью

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Компания AeroCool Advanced Technologies (AAT), специализирующаяся на производстве корпусов, блоков питания, аксессуаров и периферии для компьютеров, представила в России две новых модели компьютерных блоков питания AeroCool AERO: WHITE и BRONZE. Новинки отличаются высокой надёжностью и эффективностью при доступной цене.

AeroCool AERO WHITE

AeroCool AERO WHITE — простой, доступный и надёжный блок питания, с «сотовым» ячеистым дизайном, обеспечивающим эффективную вентиляцию внутренних компонентов и придающим устройству премиальный вид.

Блоки питания AERO WHITE имеют сертификацию согласно требованиям стандарта энергоэффективности 80 PLUS, что гарантирует высокий коэффициент полезного действия (КПД) при любой нагрузке.

В AERO WHITE применены качественные японские конденсаторы, рассчитанные на использование при температуре до 105 °C и обеспечивающие долгосрочную и бесперебойную работу блока питания и всей системы ПК. Твердотельные конденсаторы поддерживают высокое выходное качество постоянного тока для улучшенной фильтрации шума и низкой пульсации.

Для охлаждения блока питания используется 120-мм вентилятор высокого давления с регулируемой скоростью вращения, почти не слышный в работе, благодаря чему БП практически бесшумный. Его работу регулирует система интеллектуального теплового управления, поддерживающая базовую скорость до достижения 60 % нагрузки при нагреве всего до 40 °C.

Блок питания поддерживает стандарт ErP 2013 Lot 3 и совместим со всеми форм-факторами Intel вплоть до ATX12V Ver.2.4. Устройство поставляется с мягкими плоскими кабелями чёрного цвета, которые удобны в прокладывании и не создают препятствий воздушным потокам.

В AERO WHITE имеется активный корректор коэффициента мощности, обеспечивающий стабилизацию напряжения и низкое энергопотребление (индекс коррекции мощности > 0,9), а также предусмотрены следующие средства обеспечения безопасности: UVP (защита от понижения напряжения), OVP (защита от превышения напряжения), OPP (защита от превышения мощности), OCP (защита от превышения нагрузки), SCP (защита от короткого замыкания) плюс защита от пускового тока.

Серия блоков питания AeroCool AERO WHITE включает модели с мощностью 500 Вт, 550 Вт, 600 Вт, 650 Вт и 700 Вт.

AeroCool AERO BRONZE

«Бронза» — это более продвинутая версия блока питания AeroCool AERO WHITE, обладающая при этом доступной ценой.

Блок питания AeroCool AERO BRONZE отличается большей надёжностью и электробезопасностью, а также более высоким КПД.

Также БП AeroCool AERO BRONZE имеет сертификацию 80 PLUS BRONZE, его заявленный коэффициент мощности составляет до 90 %.

В дополнение к характеристикам модели WHITE блок AeroCool AERO BRONZE получил ряд усовершенствований. Если модель WHITE обладает совместимостью с системными платами вплоть до формата ATX12V Ver.2.4, то BRONZE работает и с новейшими конфигурациями, вплоть до ATX12V Ver.2.52. Также в блоке питания AERO BRONZE применён встроенный преобразователь входящего напряжения формата DC-to-DC, что повышает его электробезопасность.

AERO BRONZE соответствует энергетическому стандарту стандарту ErP 2013 Lot 6 и имеет следующие средства обеспечения безопасности: UVP (защита от понижения напряжения), OVP (защита от превышения напряжения), OPP (защита от превышения мощности), OCP (защита от превышения нагрузки), SCP (защита от короткого замыкания), OTP (защита от превышения температуры), а также защита от импульсных перенапряжений и пускового тока.

Блок AeroCool AERO BRONZE предлагается на российском рынке в следующих конфигурациях мощности: 500 Вт, 550 Вт, 600 Вт, 650 Вт, 700 Вт и 750 Вт. В моделях мощностью от 700 Вт установлен двойной процессорный коннектор для обеспечения совместимости с топовыми процессорами AMD Ryzen.

Цена и доступность

Блоки питания AeroCool AERO WHITE и BRONZE появятся в российской рознице с февраля 2020 года по следующим рекомендованным ценам:

AeroCool AERO WHITE 450 Вт — 2700 руб.

AeroCool AERO WHITE 500 Вт — 2900 руб.

AeroCool AERO WHITE 550 Вт — 3100 руб.

AeroCool AERO WHITE 600 Вт — 3200 руб.

AeroCool AERO WHITE 650 Вт — 3400 руб.

AeroCool AERO WHITE 700 Вт — 3600 руб.

AeroCool AERO BRONZE 500 Вт — 3700 руб.

AeroCool AERO BRONZE 550 Вт — 3800 руб.

AeroCool AERO BRONZE 600 Вт — 3900 руб.

AeroCool AERO BRONZE 650 Вт — 4000 руб.

AeroCool AERO BRONZE 700 Вт — 4500 руб.

AeroCool AERO BRONZE 750 Вт — 4600 руб.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: aerocool, блок питания, россия
aerocool, блок питания, россия
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