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Смарт-часы OPPO с функцией ЭКГ предстали на рендерах во всей красе

Как мы уже сообщали, китайская компания OPPO готовит к выпуску свои первые наручные смарт-часы. Ресурс LetsGoDigital в партнёрстве с Concept Creator опубликовал качественные рендеры этого гаджета.

Как можно видеть, устройство заключено в элегантный корпус. На рендерах часы показаны в цвете «розовое золото», но на коммерческий рынок, безусловно, поступят версии и в других исполнениях.

В боковой части расположены две физические кнопки управления. В одной из них предусмотрена светодиодная полоска, которая сможет информировать владельца о различных событиях.

Довольно большой сенсорный дисплей загибается на боковые части корпуса. Сведений о разрешении этой панели пока, к сожалению, нет.

В основании часов расположен блок сенсоров. Известно, что новинка OPPO способна регистрировать электрокардиограмму (ЭКГ). Владельцы смогут отслеживать изменения сердечного ритма в течение дня, а также контролировать уровень кровяного давления.

По имеющейся информации, анонс гаджета состоится в текущем или следующем месяце. Вскоре после этого устройство поступит в продажу. 

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: oppo, часы, смарт-часы
oppo, часы, смарт-часы
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