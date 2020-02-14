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Фото дня: Nintendo PlayStation cуществует, и заполучить экземпляр можно более чем за $310 тысяч

Nintendo PlayStation. Это звучит неправильно, словно Apple Galaxy S10 или что-то в таком же роде. Но это вполне официальное и реально существующее устройство. Более того, Nintendo PlayStation можно даже приобрести, пусть и за непомерную цену. Игровая система, разработанная примерно в 1990 году, в настоящее время выставлена ​​на аукционе Heritage Auctions. Текущая ставка составляет $310 000, включая комиссию.

Nintendo PlayStation была плодом сотрудничества между Nintendo и Sony в конце 1980-х и начале 90-х. Sony хотела включиться в бизнес видеоигр и заключила соглашение с Nintendo о создании формата Super Disc. Специальный аксессуар для SNES должен был позволить консоли воспроизводить игры на дисках (а также музыкальные компакт-диски), а отдельная система Sony могла воспроизводить как диски, так и картриджи. Этой консолью должна была стать Nintendo PlayStation.

Но система не вышла на рынок. На следующий день после того, как Sony объявила о своём партнёрстве с Nintendo на CES 1991, последняя сообщила, что заключила сделку с Phillips по созданию игровой платформы, использующей CD. Результатом стала консоль Phillips CD-i, на которой вышли игры вроде Hotel Mario, Link: The Faces of Evil и Zelda: The Wand of Gamelon, претендующие на звание худших за всю историю.

Однако Sony не отказалась от идеи выпустить консоль и три года спустя представила систему PlayStation на базе CD, которой удалось добиться ошеломительного успеха. Говорят, что было 200 прототипов игровой приставки Nintendo PlayStation до того, как партнёрство было свёрнуто. Сейчас продаётся, видимо, единственный сохранившийся прототип. Heritage Auctions говорит, что консоль всё ещё работает: она была протестирована в нескольких раундах Mortal Kombat.

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Рубрики: Новости Hardware, фото, видео, фраза дня, игровые консоли,
Теги: playstation, sony, nintendo, прототип, консоли
playstation, sony, nintendo, прототип, консоли
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