Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости Hardwarebarebone-системы, неттопы, all-in-one P...На мировом рынке моноблочных компьютеров...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

На мировом рынке моноблочных компьютеров ожидается резкий спад

Аналитики Digitimes Research прогнозируют, что глобальный рынок настольных компьютеров класса «всё в одном» (AIO) в текущем квартале покажет серьёзное падение.

Apple

Apple

В последней четверти 2019 года, по оценкам, по всему миру было реализовано приблизительно 3,42 млн моноблочных компьютеров. В число ведущих поставщиков вошли компании Apple и MSI.

По итогам прошлого года в целом объём глобального AIO-рынка составил около 13,25 млн единиц. Это на 3,4 % меньше по сравнению с результатом 2018-го.

В текущем квартале отгрузки настольных систем «всё в одном», как ожидается, сократятся на 27 % в квартальном исчислении и на 17 % в годовом. Таким образом, поставки моноблочных компьютеров окажутся на уровне 2,50 млн штук.

MSI

MSI

Эксперты отмечают, что подобная картина объясняется двумя основными причинами. В частности, в начале прошлого года у поставщиков образовались запасы AIO-компьютеров в связи с опасениями по поводу возможных санкций со стороны Соединённых Штатов.

Кроме того, негативное влияние на рынок моноблочных систем в текущем квартале оказала наблюдающаяся вспышка нового коронавируса. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Моноблочный компьютер ECS E22 оснащён выдвижной камерой
Apple трудится над радикально новым обликом iMac из единого листа стекла
HP Envy 32 — трижды первый в мире моноблочный ПК
«Эльбрус 801М»: моноблок с российским 8-ядерным процессором
Мини-компьютер Pocket P.C. с клавиатурой построен на основе Linux
AMD с партнёрами создали мини-ПК на базе Ryzen для конкуренции с Intel NUC
Рубрики: Новости Hardware, barebone-системы, неттопы, all-in-one PC, медиацентры,
Теги: all-in-one, моноблок, моноблочный пк, компьютер, прогноз
all-in-one, моноблок, моноблочный пк, компьютер, прогноз
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 297
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы 156
ЭЛИК: новое семейство персональных компьютеров на процессорах «Эльбрус» 119
Весеннее обновление Windows 10 удивит количеством нововведений 89

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены
Красный сверхгигант Бетельгейзе резко потускнел и изменил видимую форму
Встроенная графика Intel Lakefield может оказаться весьма производительной, а CPU вряд ли
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
GeForce NOW будет пристанищем обделённых нормальными игровыми системами
NPD: в январе по продажам Dragon Ball Z: Kakarot обошла всех, но не изменила тенденцию рынка 15 мин.
Целый ворох новых проблем у Windows 10: очистка рабочего стола, удаление профиля и сбои загрузки 24 мин.
Марк Цукерберг: социальные сети нужно регулировать по правилам, близким к газетам и телефонной связи 5 ч.
Microsoft сделает копирование и вставку между устройствами эксклюзивной функцией смартфонов Samsung 6 ч.
Batman: Return to Arkham, Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider и Snake Pass покинут каталог Xbox Game Pass 6 ч.
Раннюю версию Windows 10X протестировали на ноутбуке 7 ч.
Новая статья: Elderborn — суровый метал. Рецензия 16 ч.
СМИ: Microsoft планирует улучшить Проводник и Paint 18 ч.
Второе дополнение Shenmue III расскажет новые истории 19 ч.
State of Decay 2 перезапустится с выходом нового издания Juggernaut Edition 23 ч.
Ультразвуковой браслет глушит окружающие микрофоны, включая имеющиеся в смарт-устройствах 20 мин.
Особый путь: Великобритания покинула EuroHPC 49 мин.
США и союзники тестируют на военной базе альтернативы китайскому оборудованию 5G 5 ч.
Концепт-рендер демонстрирует смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 2 5 ч.
У смартфона Moto G Power появится «облегчённая» версия 6 ч.
SpaceX Crew Dragon доставлен на космодром для заключительных тестов 6 ч.
SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB: ПК-корпус с поддержкой видеокарт длиной до 420 мм 6 ч.
Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X вырос на 5–7 % 6 ч.
Регулятор рассекретил бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM 6 ч.
Грядёт выход планшета Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) с чипом Exynos 7904 6 ч.