На мировом рынке моноблочных компьютеров ожидается резкий спад

Аналитики Digitimes Research прогнозируют, что глобальный рынок настольных компьютеров класса «всё в одном» (AIO) в текущем квартале покажет серьёзное падение.

В последней четверти 2019 года, по оценкам, по всему миру было реализовано приблизительно 3,42 млн моноблочных компьютеров. В число ведущих поставщиков вошли компании Apple и MSI.

По итогам прошлого года в целом объём глобального AIO-рынка составил около 13,25 млн единиц. Это на 3,4 % меньше по сравнению с результатом 2018-го.

В текущем квартале отгрузки настольных систем «всё в одном», как ожидается, сократятся на 27 % в квартальном исчислении и на 17 % в годовом. Таким образом, поставки моноблочных компьютеров окажутся на уровне 2,50 млн штук.

Эксперты отмечают, что подобная картина объясняется двумя основными причинами. В частности, в начале прошлого года у поставщиков образовались запасы AIO-компьютеров в связи с опасениями по поводу возможных санкций со стороны Соединённых Штатов.

Кроме того, негативное влияние на рынок моноблочных систем в текущем квартале оказала наблюдающаяся вспышка нового коронавируса.