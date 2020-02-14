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14 февраля в России начались открытые продажи планшета HUAWEI MediaPad M6

 
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Компания HUAWEI объявила об открытии продаж планшета HUAWEI MediaPad M6, который до этого можно было приобрести только по лимитированному предзаказу, предварительно зарегистрировавшись в официальном интернет-магазине. С 14 февраля планшет поступил в продажу в официальный интернет-магазин, фирменные магазины бренда и магазины-партнёры компании.

Планшет HUAWEI MediaPad M6 с 10,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560 × 1600 точек (плотность пикселей 280 PPI) построен на базе 7-нм процессора Kirin 980, имеющего 3-ядерную структуру, включающую 2 суперядра, 2 больших ядра и 4 малых ядра для эффективной обработки задач различной сложности. Высокое качество воспроизведения игровой графики обеспечивает 10-ядерный графический процессор G76 с двойным нейронным модулем.

Четырёхканальная акустическая система планшета была создана при поддержке специалистов Harman Kardon, а мощная батарея ёмкостью 7500 мА·ч обеспечивают до 11 часов воспроизведения HD-видео. Благодаря технологии быстрой зарядки мощностью 18 Вт заряд батареи можно пополнять даже во время коротких перерывов.

Планшет поставляется с собственными мобильными сервисами HUAWEI (HMS), включая магазин приложений HUAWEI AppGallery, HUAWEI Браузер, HUAWEI Видео и т. д.

HUAWEI MediaPad M6 доступен для покупки в титановом сером цвете по цене 24 990 рублей.

 
 
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Теги: huawei, планшет, россия, special
huawei, планшет, россия, special

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