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Bloomberg: себестоимость PS5 составляет $450 из-за дефицита компонентов

Дефицит компонентов приводит к тому, что производственные затраты на следующую PlayStation от Sony составили около $450, что сказывается на ценообразовании и затрудняет конкуренцию с Microsoft. Причём, как сообщают источники, продолжающаяся вспышка коронавируса пока не оказала никакого влияния на подготовку к производству PlayStation 5.

Японский конгломерат готовится начать замещение своей уже шестилетней консоли PS4, выпустив PlayStation 5 в праздничный сезон 2020 года вместе со своим главным соперником в лице Xbox Series X. Sony обычно определяет цену консоли в феврале, затем следует массовое производство весной. В отношении PS5 компания использует выжидательный подход и продолжает хранить молчание о характеристиках и ценах следующей консоли.

«Мы должны держать под контролем смету компонентов PlayStation 5, и следует правильно определить объём начального производства, — сообщил финансовый директор Sony Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) на брифинге о доходах в начале этого месяца. — Мы работаем в конкурентной среде, поэтому в данный момент времени сложно обсуждать стоимость продукта, поскольку имеются факторы, которые трудно учесть заранее. В зависимости от уровня цен нам, возможно, придётся корректировать стратегию продвижения».

PS4, выпущенная в 2013 году по розничной цене $399, по оценке IHS Markit, обходилась в производстве в $381. С учётом себестоимости в $450 и аналогичной валовой прибыли, розничная цена PlayStation 5 должна составить не менее $470. По мнению аналитика Macquarie Capital Дамиана Тхонга (Damian Thong), такую консоль было бы трудно продать потребителям, учитывая, что самой дорогой системой Sony в настоящее время является PS4 Pro стоимостью $400 и покупатели часто делают выбор в пользу базовой версии.

Sony отказалась от комментариев. С другой стороны, более современная консоль предложит гораздо более продвинутые возможности, оправдывающие повышенную цену. По словам осведомлённых источников, самой большой головной болью Sony является обеспечение надёжных поставок памяти DRAM и NAND, которые пользуются повышенным спросом, поскольку производители смартфонов готовятся к переходу на сети 5G. Samsung Electronics недавно представила семейство Galaxy S20, каждый представитель которого получит вариант с поддержкой 5G и 12 Гбайт ОЗУ. Интересно, что из-за ограниченных поставок DRAM, Sony была вынуждена отменить некоторые запланированные ранее функции для своей флагманской беззеркальной камеры, которая должна появиться в этом году.

Визуализация прототипа консоли PS5 из набора для разработчиков

Визуализация прототипа консоли PS5 из набора для разработчиков

Производители консолей часто продают оборудование с минимальными наценками или даже в убыток, получая прибыль от игрового программного обеспечения и подписок на онлайн-службы. Исполнительный директор Sony Кеничиро Йошида (Kenichiro Yoshida) сказал, что о бизнесе следует судить по количеству активных пользователей, а не по объёмам проданных аппаратных единиц. Некоторые руководители Sony считают, что в случае необходимости они должны продавать новую консоль в убыток, чтобы соответствовать цене Microsoft, тогда как другие предпочли бы зарабатывать деньги и на самой консоли, как это было в случае с PS4.

Но, как сообщается, большинство компонентов консоли уже утверждены, в том числе система охлаждения, которая обходится в несколько долларов. Как правило, компании тратят на эти цели меньше доллара, но Sony обеспокоена эффективным отводом тепла от мощных микросхем внутри консоли. Компания ещё не решила, сколько единиц PlayStation 5 она произведёт в первый год.

Кроме того, Sony планирует выпустить новую версию гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR, ориентировочно запланированную после начала продаж PlayStation 5.

Компания ожидает, что переход будет постепенным. Многие из игр, готовящихся для PlayStation 5, также будут доступны на предыдущем поколении. Поэтому ожидается, что доходы от программного обеспечения и связанных с ним сетевых услуг сохранят эффективность бизнеса. Microsoft и Sony развивают свои сервисы онлайн-подписки, доходы от которых могут позволить им более гибко оценивать стоимость оборудования.

Информаторы из подразделения PlayStation утверждают, что ключевым фактором при определении окончательной розничной цены PlayStation 5 будет уровень, который Microsoft установит для Xbox Series X. Ожидается, что Microsoft не станет разглашать этой информации до июньской игровой выставки E3 в Лос-Анджелесе.

Отвечая на вопрос о том, когда Sony представит прогноз по перспективам игрового бизнеса на новый отчётный год, финансовый директор сказал, что традиционный порядок не изменился. А это означает, что прогноз можно ожидать примерно в конце апреля, как и новые подробности о PlayStation 5. Если же компании потребуется больше времени, то розничная цена новой консоли, вероятно, будет объявлена на встрече с инвесторами — в прошлом году она прошла в конце мая.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: playstation 5, sony, консоль, дефицит
playstation 5, sony, консоль, дефицит
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