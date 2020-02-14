США обвинили Huawei в краже коммерческой тайны и помощи Ирану

Прокуратура США предъявила в четверг компании Huawei обвинения в краже коммерческой тайны и в помощи Ирану, находящемуся по санкциями.

В частности, китайской компании инкриминируется участие в сговоре с целью кражи коммерческой тайны у шести технологических компаний США и нарушение закона RICO, обычно используемого для борьбы с организованной преступностью.

В обвинительном заключении содержатся утверждения о работе компании в странах, которые находятся под санкциями. Например, Huawei обвиняется в установке в Иране оборудования для видеонаблюдения, которое использовалось для мониторинга, идентификации и задержания участников антиправительственных демонстраций в 2009 году в Тегеране.