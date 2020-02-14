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Канадский оператор связи Telus намерен использовать оборудование Huawei в своей 5G-сети

Канадская телекоммуникационная компания Telus Corp. в скором времени планирует приступить к развёртыванию сети связи пятого поколения (5G) на территории страны. Оператор намерен использовать оборудование китайской компании Huawei, о чём сообщил финансовый директор Telus Даг Френч (Doug French).

Господин Фрэнч отметил, что для Telus является важным аспектом своевременный запуск сети 5G. Он также сказал, что компания намерена продолжить сотрудничество с канадским правительством для решения спорных вопросов в процессе создания необходимой инфраструктуры.

Канадское правительство продолжает изучать возможные последствия использования оборудования китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Местные телекоммуникационные компании ранее просили правительство не запрещать использование оборудования Huawei, по крайней мере на участках, не являющихся критически важными. В случае запрета процесс развёртывания 5G-сетей не только затянется, но также станет значительно более дорогим. Ранее к аналогичным выводам пришли британские операторы связи, которые также не поддерживают идею введения полного запрета на использование 5G-оборудования Huawei.

Напомним, с середины прошлого года американское правительство обвиняет Huawei в использовании собственного оборудования для ведения шпионской деятельности в пользу Китая. США настаивают на том, что страны-союзники должны полностью исключить оборудование китайского производителя из своих 5G-сетей. Не так давно американские власти обвинили Huawei в установке бэкдоров в своё оборудование для скрытого доступа к мобильным сетям по всему миру. Что касается Huawei, то китайская компания неоднократно отвергала все обвинения в свой адрес и продолжает это делать сейчас.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: telus, huawei, 5g
telus, huawei, 5g
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