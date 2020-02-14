Парк видеокарт GeForce RTX растёт уверенными темпами

На квартальном отчётном мероприятии представители NVIDIA заявили, что экспансия игр с поддержкой технологии трассировки лучей способствует переходу геймеров на видеокарты семейства GeForce RTX, цены на которые теперь начинаются с $299. Кроме того, многие покупатели делают выбор в пользу дорогих видеокарт.

Динамика выручки NVIDIA в прошлом году могла показаться противоречивой. Успехи в краткосрочном периоде компенсировались сокращением годовой выручки по сравнению с результатами 2018 года, но в последнем случае всё можно объяснить остаточным воздействием криптовалютного бума, которое ещё прослеживалось в первой половине 2018 года. Подводя итоги четвёртого квартала, финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) подчеркнула, что спрос на настольные и мобильные графические процессоры NVIDIA был высоким.

Сезонный фактор начал влиять на выручку от реализации мобильных графических процессоров, поскольку популярность игровых ноутбуков стремительно растёт, а основной их тираж выходит во втором и третьем кварталах, мало оставляя для четвёртого. Уже восьмой квартал подряд объёмы продаж игровых ноутбуков растут на двузначное количество процентов. К праздничному сезону в прошлом году ассортимент игровых ноутбуков на базе GeForce достиг 125 моделей, а разнообразие в серии Max-Q увеличилось вдвое.

Колетт Кресс продолжила, что по мере распространения игр с эффектами трассировки лучей компания всё отчётливее наблюдает тенденцию перехода любителей игр на графические решения семейства Turing. Уровень цен на продукты серии GeForce RTX стартует с отметки $299, но многие покупатели отдают предпочтение видеокартам высшего эшелона, не желая терпеть компромиссы с точки зрения быстродействия. Глава компании Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang) добавил, что GeForce RTX остаётся единственной платформой, предлагающей трассировку лучей в играх. Он не стал комментировать тот факт, что скоро положение дел может измениться, поскольку AMD предложит альтернативу в настольном и мобильном сегментах, а производители игровых консолей поддержат её во втором полугодии.