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Апелляционный суд поставил под сомнение победу FTC над Qualcomm в антимонопольном разбирательстве

Апелляционный суд девятого округа США в ходе прошедшего в четверг заседания поставил под сомнение обоснованность антимонопольных обвинений Федеральной торговой комиссии США (U.S. Federal Trade Commission, FTC), выдвинутых против чипеймекера Qualcomm.

REUTERS/Aly Song

REUTERS/Aly Song

На минувшем судебном заседании были заслушаны аргументы сторон в этом вызывающем интерес ИТ-сообщества деле.

Чипмейкер обжаловал решение окружного судьи США Люси Кох (Lucy Koh), принятое в мае 2019 года. Судья встала на сторону антимонопольного регулятора, обвинив чипмейкера в использовании доминирующего положения на рынке для применения антиконкурентной практики лицензирования.

REUTERS/Aly Song

В свою очередь, коллегия судей апелляционного суда провела анализ иска FTC на предмет того, как Qualcomm могла нарушить антимонопольное законодательство, даже если она использовала свое доминирующее положение на рынке чипов для получения более высоких патентных гонораров.

По словам судьи Стивена Джозефа Мерфи III (Stephen Joseph Murphy III), Актом Шермана (Sherman Antitrust Act of 1890) запрещено антиконкурентное поведение, но не гиперконкурентное. «В этом деле мы просим провести черту между ними», — отметил судья.

«Разве Верховный суд не говорит о том, что патентообладатели имеют право оценивать свои патенты? Что может быть антиконкурентного в этом?», — задала вопрос судья Джонни Роулинсон (Johnnie Rawlinson), комментируя обвинение чипмейкера в применении слишком высокой цены за патентные лицензии.

Отметим, что судебный процесс только начался и на вынесение решения по этому делу может уйти от нескольких месяцев до года.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, комментарии последних событий,
Теги: ftc, qualcomm, суд, апелляция
ftc, qualcomm, суд, апелляция
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