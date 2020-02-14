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ASUS представила компактный ПК ROG Huracan G21 ускорителем GeForce RTX 2080

Компания ASUS представила обновлённую версию компактного игрового компьютера ROG Huracan G21, заключённого в корпус объёмом приблизительно 17,7 литра.

Устройство выполнено на аппаратной платформе Intel. Максимальная конфигурация предусматривает использование процессора Core i9-9900K с восемью ядрами (шестнадцать потоков инструкций) с тактовой частотой 3,6 ГГц (повышается до 5,0 ГГц). Чип установлен на материнскую плату Mini-ITX Z390 производства ASUS.

Объём оперативной памяти DDR4-2666 достигает 32 Гбайт. Система может быть оборудована твердотельным модулем M.2 SSD вместимостью до 512 Гбайт, 3,5-дюймовым жёстким диском ёмкостью до 2 Тбайт и 2,5-дюймовым накопителем с поддержкой «горячей» замены.

Графическая подсистема в топовой версии использует дискретный ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2080. Но покупатели смогут также выбрать вариант с видеокартой GeForce RTX 2070 или GeForce RTX 2060.

Габариты составляют 129,9 × 372,4 × 366,1 мм. Реализована многоцветная подсветка с технологией синхронизации ASUS Aura Sync. На фронтальную панель выведены два порта USB 3.1 Gen 2 Type-A и симметричный разъём USB 3.1 Gen 1 Type-C. 

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: asus, компьютер, игровой пк
asus, компьютер, игровой пк
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