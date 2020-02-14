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Ограниченные производственные возможности TSMC усложняют жизнь NVIDIA

Оба крупнейших разработчика дискретных графических процессоров уже признали, что TSMC выделяет не так много квот на выпуск их продукции, как им хотелось бы. Вслед за AMD схожее заявление делает NVIDIA, пытаясь всячески нивелировать масштаб проблемы.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

На квартальной отчётной конференции в конце января глава AMD Лиза Су (Lisa Su) признала, что у компании есть некоторые проблемы с заказами у TSMC необходимого количества 7-нм продукции, но выразила надежду, что клиенты самой AMD этого не почувствуют за счёт более грамотного планирования поставок.

Аналогичную тему по инициативе одного из присутствующих аналитиков на квартальной конференции затронул глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang). Вопрос был задан в контексте надежд отдельных экспертов на двадцатипроцентный рост выручки NVIDIA в наступившем фискальном году, поскольку производственные способности TSMC в данной ситуации могут оказаться сдерживающим фактором.

В настоящий момент возможности NVIDIA с точки зрения поставок своей продукции никак компанией TSMC не ограничиваются, хотя глава первой и признаёт, что отдельным клиентам тайваньского контрактного производителя приходится сталкиваться с проблемами. Сама NVIDIA использует различные техпроцессы TSMC, продукция выпускается на нескольких фабриках. Компания будет пристально следить за развитием ситуации, при необходимости точность прогнозирования поставок будет увеличена. Этого можно будет добиться и за счёт более активной обратной связи с клиентами.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: tsmc, nvidia, полупроводники, литография
tsmc, nvidia, полупроводники, литография
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