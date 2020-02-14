США вновь продлили разрешение на работу с Huawei, теперь на 45 дней

Вашингтон вновь продлил временную генеральную лицензию, позволяющую американским компаниям вести бизнес с Huawei.

В этот раз Министерство торговли США продлило временную генеральную лицензию на 45 дней — на вдвое меньший срок, чем предоставлялось американским компаниям для ведения бизнеса с Huawei в мае, августе и ноябре.

«45-дневное продление необходимо для того, чтобы позволить существующим телекоммуникационным провайдерам, особенно в сельских общинах США, продолжать временно и безопасно эксплуатировать существующие сети, в то же время определяя альтернативы Huawei для будущей работы», — говорится в сообщении Министерства торговли США, опубликованном в четверг.