Венера, Ио и Тритон: в NASA определили возможные миссии по изучению Солнечной системы

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) в рамках инициативы Discovery Program выбрало потенциальные миссии по исследованию объектов Солнечной системы.

В рамках Discovery Program учёным и инженерам предлагается сформировать команду по разработке тех или иных проектов, предусматривающих изучение нашей Солнечной системы.

В нынешнем году специалисты NASA определили четыре миссии, представляющие наибольший интерес: DAVINCI+, IVO, TRIDENT и VERITAS. Каждая из этих команд получит $3 млн на разработку детальной концепции, после чего один или два проекта будут преобразованы в полноценные исследовательские программы с запуском космического аппарата.

Миссия DAVINCI+, или Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus, предполагает изучение атмосферы Венеры, второй планеты Солнечной системы. Проект предусматривает создание аппарата, который сможет собирать различные данные во время спуска на поверхность Венеры.

Целью программы IVO, или Io Volcano Observer, является исследование Ио — одного из четырёх галилеевых спутников Юпитера. Аппарату IVO предстоит совершить несколько пролётов около спутника. Собранные данные помогут понять, как приливные силы влияют на форму космических тел.

Миссия TRIDENT нацелена на изучение Тритона — крупнейшего спутника Нептуна. Аппарат поможет понять, существует ли под поверхностью этого тела океан.

Наконец, VERITAS, или Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy, — это ещё один проект по исследованию Венеры. Он предполагает картографирование планеты.