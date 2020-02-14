OPPO A31: смартфон-середнячок с тройной камерой и 6,5" экраном HD+

Китайская компания OPPO официально представила смартфон среднего уровня A31, информация о подготовке которого не так давно появилась в Интернете.

Как и предполагалось, электронным «мозгом» новинки служит процессор MediaTek Helio P35 (восемь ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,3 ГГц и графический контроллер IMG PowerVR GE8320). Чип работает в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти.

Экран размером 6,5 дюйма по диагонали обладает разрешением 1600 × 720 точек (HD+). В небольшом вырезе в верхней части панели установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Компоненты тройной основной камеры выстроены в ряд по вертикали в левом верхнем углу на тыльной стороне корпуса. Объединены 12-мегапиксельный сенсор, 2-мегапиксельный модуль для макросъёмки и 2-мегапиксельный датчик глубины. Сзади также расположен сканер отпечатков пальцев.

Флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт можно дополнить картой microSD. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4230 мА·ч. Есть адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, FM-тюнер, 3,5-мм гнездо для наушников и порт Micro-USB.

На смартфон установлена операционная система ColorOS 6.1 на базе Android 9 Pie. Цена — около $190.