Broadcom представила первый в мире чип с поддержкой Wi-Fi 6E

Компания Broadcom презентовала первый в мире чип для мобильных устройств, поддерживающий стандарт Wi-Fi 6E. Помимо существенно повысившейся скорости передачи данных, новый беспроводной модуль может похвастаться энергопотреблением, снизившимся в 5 раз по сравнению с предшественником.

Новый чип Broadcom, получивший маркировку BCM4389, так же поддерживает Bluetooth 5, а его основное предназначение – смартфоны. Помимо сниженного энергопотребления компания обещает в новом продукте передачу данных на скорости до 2,1 Гбит/с, что в 5 раз превышает скорость передачи, которую обеспечивают модули с поддержкой Wi-Fi 6 – 400 Мбит/c.

Кроме того, BCM4389 поддерживает работу в диапазоне 6 ГГц, не потеряв при этом обратной совместимости с частотами 2,4 и 5 ГГц. 6 ГГц диапазон расширяет полосу пропускания на 1200 МГц, что обеспечивает поддержку 14 новых каналов шириной 80 МГц и 7 каналов шириной 160 МГц.

Еще одним интересным нововведением станет появление MIMO-радара, что благоприятно скажется на работе со стремительно набирающими популярность беспроводными наушниками. Broadcom обещает полное отсутствие перебоев и помех при их использовании с устройствами, оснащенными новым чипом.

BCM4389 поступит в массовое производство в ближайшее время, так что, вероятно, мы сможем оценить его работу в флагманских смартфонах следующего поколения.