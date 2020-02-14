Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости Hardwareсети и коммуникацииBroadcom представила первый в мире чип с...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Broadcom представила первый в мире чип с поддержкой Wi-Fi 6E

Компания Broadcom презентовала первый в мире чип для мобильных устройств, поддерживающий стандарт Wi-Fi 6E. Помимо существенно повысившейся скорости передачи данных, новый беспроводной модуль может похвастаться энергопотреблением, снизившимся в 5 раз по сравнению с предшественником.

https://www.anandtech.com/

https://www.anandtech.com/

Новый чип Broadcom, получивший маркировку BCM4389, так же поддерживает Bluetooth 5, а его основное предназначение – смартфоны. Помимо сниженного энергопотребления компания обещает в новом продукте передачу данных на скорости до 2,1 Гбит/с, что в 5 раз превышает скорость передачи, которую обеспечивают модули с поддержкой Wi-Fi 6 – 400 Мбит/c.

https://www.anandtech.com/

https://www.anandtech.com/

Кроме того,  BCM4389 поддерживает работу в диапазоне 6 ГГц, не потеряв при этом обратной совместимости с  частотами 2,4 и 5 ГГц. 6 ГГц диапазон расширяет полосу пропускания на 1200 МГц, что обеспечивает поддержку 14 новых каналов шириной 80 МГц и 7 каналов шириной 160 МГц.

https://www.anandtech.com/

https://www.anandtech.com/

Еще одним интересным нововведением станет появление MIMO-радара, что благоприятно скажется на работе со стремительно набирающими популярность беспроводными наушниками. Broadcom обещает полное отсутствие перебоев и помех при их использовании с устройствами, оснащенными новым чипом.

https://www.anandtech.com/

https://www.anandtech.com/

BCM4389 поступит в массовое производство в ближайшее время, так что, вероятно, мы сможем оценить его работу в флагманских смартфонах следующего поколения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Суд обязал Apple и Broadcom выплатить CalTech $1,1 млрд за нарушение патентов
Сделка на $15 млрд: Broadcom будет три года поставлять Apple комплектующие для iPhone
Broadcom начала поставки новых коммутаторов Tomahawk 4: 25,6 Тбит/с и 64 порта 400GbE
«Высочайшее качество»: директор канадской телекоммуникационной компании оценил оборудование Huawei
Российские смартфоны будут делать на Калужском заводе телеграфной аппаратуры
В России появится собственное оборудование для 5G-сетей
Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: broadcom, беспроводные сети, смартфон
broadcom, беспроводные сети, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 297
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы 156
ЭЛИК: новое семейство персональных компьютеров на процессорах «Эльбрус» 119
Весеннее обновление Windows 10 удивит количеством нововведений 89

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены
Красный сверхгигант Бетельгейзе резко потускнел и изменил видимую форму
Встроенная графика Intel Lakefield может оказаться весьма производительной, а CPU вряд ли
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
GeForce NOW будет пристанищем обделённых нормальными игровыми системами
NPD: в январе по продажам Dragon Ball Z: Kakarot обошла всех, но не изменила тенденцию рынка 15 мин.
Целый ворох новых проблем у Windows 10: очистка рабочего стола, удаление профиля и сбои загрузки 24 мин.
Марк Цукерберг: социальные сети нужно регулировать по правилам, близким к газетам и телефонной связи 5 ч.
Microsoft сделает копирование и вставку между устройствами эксклюзивной функцией смартфонов Samsung 6 ч.
Batman: Return to Arkham, Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider и Snake Pass покинут каталог Xbox Game Pass 6 ч.
Раннюю версию Windows 10X протестировали на ноутбуке 7 ч.
Новая статья: Elderborn — суровый метал. Рецензия 16 ч.
СМИ: Microsoft планирует улучшить Проводник и Paint 18 ч.
Второе дополнение Shenmue III расскажет новые истории 19 ч.
State of Decay 2 перезапустится с выходом нового издания Juggernaut Edition 23 ч.
Ультразвуковой браслет глушит окружающие микрофоны, включая имеющиеся в смарт-устройствах 20 мин.
Особый путь: Великобритания покинула EuroHPC 49 мин.
США и союзники тестируют на военной базе альтернативы китайскому оборудованию 5G 5 ч.
Концепт-рендер демонстрирует смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 2 5 ч.
У смартфона Moto G Power появится «облегчённая» версия 6 ч.
SpaceX Crew Dragon доставлен на космодром для заключительных тестов 6 ч.
SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB: ПК-корпус с поддержкой видеокарт длиной до 420 мм 6 ч.
Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X вырос на 5–7 % 6 ч.
Регулятор рассекретил бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM 6 ч.
Грядёт выход планшета Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) с чипом Exynos 7904 6 ч.