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Акция: при покупке ноутбуков серии HUAWEI MateBook D — планшет HUAWEI MediaPad T3 в подарок

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Компания HUAWEI сообщила о завершении приёма предварительных заказов на ноутбуки HUAWEI MateBook D 14 и HUAWEI MateBook D 15 в официальном интернет-магазине и магазинах-партнёрах компании, стартовавшем 7 февраля. За первую неделю новинки заказали 2 тыс. человек, превысив в семь раз количество заявок на прошлую модель HUAWEI MateBook.

Основными преимуществами новых моделей являются высокая производительность благодаря мощному процессору AMD Ryzen 5 3500U, ультратонкий корпус, безрамочный экран FullView, занимающий 84 % поверхности крышки у MateBook D 14 и 87 % — у MateBook D 15, а также поддержка технологии HUAWEI Share (функция «Мультискрин)», обеспечивающая проекцию экрана смартфона на экран ноутбука.

HUAWEI MateBook D 14 и HUAWEI MateBook D 15 оснащены мощным аккумулятором с технологией быстрой зарядки, которая позволяет пополнить заряд до 50 % всего за полчаса.

С сегодняшнего дня HUAWEI MateBook D 14 и HUAWEI MateBook D 15 можно приобрести, как в официальном интернет-магазине, так и в фирменных магазинах HUAWEI и в магазинах-партнёрах.

Тех, кто приобретёт ноутбуки c 14 февраля до 8 марта 2020 года в официальном интернет-магазине ждёт подарок — планшет HUAWEI MediaPad T3.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: huawei, ноутбук, акция, special
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