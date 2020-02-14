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Опубликованы фотографии Intel Core i9-10900 поколения Comet Lake-S

Уже этой весной компания Intel представит новое, десятое поколение своих настольных процессоров Core, также известное под кодовым названием Comet Lake-S. И ресурс XFastest уже раздобыл инженерный образец одного из новых процессоров — «почти флагманского» Core i9-10900.

Как известно, флагманом нового семейства станет Core i9-10900K. Оба процессора предложат 10 ядер и 20 потоков, однако у Core i9-10900 будут более низкие частоты (без возможности ручного разгона) и уровень TDP всего в 65 Вт против 125 Вт у модели с суффиксом «К». И тут сразу отметим, что 10-ядерный процессор с TDP в 65 Вт может оказаться весьма интересным решением для некоторых пользователей.

Слева — Core i9-10900, справа — Core i9-9900KS

Слева — Core i9-10900, справа — Core i9-9900KS

Показанный на фотографиях образец Core i9-10900 обладает базовой тактовой частотой в 2,5 ГГц. Более месяца назад в Сеть «утекли» слайды Intel, согласно которым базовая частота этого процессора должна составлять 2,8 ГГц. Так что, либо прежняя утечка была ложной, либо перед нами более ранний инженерный образец с меньшей тактовой частотой.

Слева — Core i9-10900, справа — Core i9-9900KS

Слева — Core i9-10900, справа — Core i9-9900KS

Также на некоторых фото Core i9-10900 запечатлён рядом с нынешним настольным флагманом Core i9-9900KS. С лицевой стороны процессоры мало чем отличаются друг от друга, тогда как по тыльной сразу видно, что новинка выполнена под другой процессорный разъём. Как известно, с новым поколением процессоров компания Intel представит сокет LGA1200. По информации XFastest, системы охлаждения, совместимые с актуальным LGA1151 можно будет также использовать и с новым процессорным разъёмом.

Ресурс XFastest пообещал опубликовать результаты некоторых тестов процессоров Core i9-10900, однако не уточнил, когда именно это произойдёт. Собственно, точно также на данный момент неизвестно, когда именно выйдут процессоры Comet Lake-S. По слухам, это случится в марте или апреле.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: comet lake, intel, core i9, процессор
comet lake, intel, core i9, процессор
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