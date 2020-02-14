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У Xiaomi может появиться смартфон с двумя дисплеями

Смартфоны в моноблочном корпусе с двумя дисплеями на противоположных сторонах уже выпускали некоторые производители. Это, к примеру, аппараты Vivo NEX Dual Display и Nubia X. Теперь сообщается, что над устройством с похожей конструкцией размышляет Xiaomi.

Информация о новом смартфоне Xiaomi опубликована на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности Китая (CNIPA). Как можно видеть на иллюстрациях, основной фронтальный экран аппарата имеет узкие рамки со всех четырёх сторон, хотя нижняя рамка несколько шире остальных. В боковых частях расположены физические кнопки управления.

Фронтальная камера у устройства отсутствует. Делать селфи-снимки пользователи смогут при помощи основной камеры, при этом тыльный экран будет выполнять функции видоискателя.

Камера имеет многокомпонентную конфигурацию. Судя по иллюстрациям, она объединит три оптических модуля и вспышку в виде кольцеобразного элемента.

Впрочем, пока новинка существует только в патентной документации. Собирается ли Xiaomi выпускать смартфон с описанной конструкцией на коммерческий рынок, не ясно. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: xiaomi, смартфон
xiaomi, смартфон
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