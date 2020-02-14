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Дженсен Хуанг: Игровые ноутбуки станут самой популярной игровой консолью в мире

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang) нередко делает громкие заявления о своей компании и её продуктах. И на днях рассуждая об успехах игровых ноутбуков с видеокартами NVIDIA он заявил, что такие ноутбуки можно считать «новой игровой консолью», и более того они имеют шансы стать «самой популярной игровой консолью в мире».

«Объем продаж ноутбуков и успех Nintendo Switch действительно изменили профиль всего нашего игрового бизнеса», — сказал Хуанг во время отчётной конференции NVIDIA по итогам четвёртого квартала 2019 года. — «Наш бизнес ноутбуков в течение восьми кварталов подряд демонстрировал рост на двухзначное число процентов, и это, несомненно, новая категория игровых устройств. Как будто это новая игровая консоль. Я думаю, это будет самая популярная игровая приставка в мире».

За 2019 календарный год доход NVIDIA в игровом сегменте составил $5,52 млрд, и по словам компании, большую часть из этих денег ей принесли как раз мобильные графические ускорители GeForce для игровых ноутбуков. Хотя справедливости ради отметим, что также немало доходов NVIDIA получила за счёт высоких продаж консоли Nintendo Switch, в которой используется платформа NVIDIA Tegra.

Глава NVIDIA отмечает, что через какое-то время игровые ноутбуки с графикой NVIDIA опередят по популярности игровые консоли. По его мнению, ноутбуками, в том числе и игровыми, всё же пользуется куда больше людей, чем консолями. По данным аналитиков, продажи игровых ноутбуков действительно непрерывно растут на фоне общего сокращения компьютерного рынка. По сути, игровые ноутбуки стали основной движущей силой на рынке всех игровых ПК, поэтому и слова Хуанга о том, что они смогут соперничать с консолями в каком-то смысле оправданы.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: nvidia, игровой ноутбук, ноутбук
nvidia, игровой ноутбук, ноутбук
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