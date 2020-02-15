Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости Hardwareмобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Первый рендер Google Pixel 5 XL раскрыва...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Первый рендер Google Pixel 5 XL раскрывает особенности камеры смартфона

YouTube-канал Front Page Tech обнародовал рендер, на котором, как утверждается, показан будущий флагманский смартфон Google Pixel 5 XL.

Отмечается, что на изображении демонстрируется дизайн одного из трёх ранних прототипов Google Pixel 5 XL. Поэтому не исключено, что финальная конструкция аппарата будет иной.

На рендере показана тыльная сторона смартфона. Устройство оснащено выступающим блоком многокомпонентной камеры, который расположен по центру в верхней части корпуса.

Известно, что камера объединит основной оптический модуль, элемент с широкоугольной оптикой и телефото-модуль. Разумеется, предусмотрена вспышка.

Наблюдатели полагают, что основой аппарата послужит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 865, дополненный модемом Snapdragon X55 5G для работы в сетях пятого поколения. Объём оперативной памяти составит не менее 8 Гбайт. Устройству приписывают наличие качественного дисплея с частотой обновления 120 Гц.

Официальная презентация Google Pixel 5 XL ожидается в октябре нынешнего года. Вместе с этим смартфоном дебютирует базовая модель Google Pixel 5. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Sunfish — кодовое имя Google Pixel 4a с процессором Snapdragon 730 без 5G
В бенчмарке Geekbench замечен Pixel 4 с Android R (Android 11)
Google работает над двумя смартфонами Pixel среднего уровня: один получит поддержку 5G
iPhone SE 2 получит безрамочный дисплей и Face ID?
MSI Optix G241: монитор для киберспорта с частотой обновления 144 Гц
OPPO предложила смартфон со съёмным многофункциональным стилусом
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: google, pixel, смартфон
google, pixel, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 297
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы 156
ЭЛИК: новое семейство персональных компьютеров на процессорах «Эльбрус» 119
Весеннее обновление Windows 10 удивит количеством нововведений 89

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены
Встроенная графика Intel Lakefield может оказаться весьма производительной, а CPU вряд ли
Красный сверхгигант Бетельгейзе резко потускнел и изменил видимую форму
Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X вырос на 5–7 %
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
Марк Цукерберг: социальные сети нужно регулировать по правилам, близким к газетам и телефонной связи 5 ч.
Microsoft сделает копирование и вставку между устройствами эксклюзивной функцией смартфонов Samsung 5 ч.
Batman: Return to Arkham, Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider и Snake Pass покинут каталог Xbox Game Pass 6 ч.
Раннюю версию Windows 10X протестировали на ноутбуке 6 ч.
Новая статья: Elderborn — суровый метал. Рецензия 15 ч.
СМИ: Microsoft планирует улучшить Проводник и Paint 18 ч.
Второе дополнение Shenmue III расскажет новые истории 18 ч.
State of Decay 2 перезапустится с выходом нового издания Juggernaut Edition 22 ч.
Автор Heavy Rain будет самостоятельно издавать свои и сторонние игры 22 ч.
Google протестует против «бросающегося в глаза» штрафа в $2,6 млрд, но судья из ЕС не согласен 22 ч.
Особый путь: Великобритания покинула EuroHPC 25 мин.
США и союзники тестируют на военной базе альтернативы китайскому оборудованию 5G 4 ч.
Концепт-рендер демонстрирует смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 2 5 ч.
У смартфона Moto G Power появится «облегчённая» версия 5 ч.
SpaceX Crew Dragon доставлен на космодром для заключительных тестов 5 ч.
SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB: ПК-корпус с поддержкой видеокарт длиной до 420 мм 5 ч.
Регулятор рассекретил бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM 6 ч.
Грядёт выход планшета Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) с чипом Exynos 7904 6 ч.
Смартфон Samsung Galaxy A70e получит экран Infinity-V и тройную камеру 6 ч.
Samsung Galaxy Z Flip оказался вполне ремонтопригодным 21 ч.