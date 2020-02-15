Первый рендер Google Pixel 5 XL раскрывает особенности камеры смартфона

YouTube-канал Front Page Tech обнародовал рендер, на котором, как утверждается, показан будущий флагманский смартфон Google Pixel 5 XL.

Отмечается, что на изображении демонстрируется дизайн одного из трёх ранних прототипов Google Pixel 5 XL. Поэтому не исключено, что финальная конструкция аппарата будет иной.

На рендере показана тыльная сторона смартфона. Устройство оснащено выступающим блоком многокомпонентной камеры, который расположен по центру в верхней части корпуса.

Известно, что камера объединит основной оптический модуль, элемент с широкоугольной оптикой и телефото-модуль. Разумеется, предусмотрена вспышка.

Наблюдатели полагают, что основой аппарата послужит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 865, дополненный модемом Snapdragon X55 5G для работы в сетях пятого поколения. Объём оперативной памяти составит не менее 8 Гбайт. Устройству приписывают наличие качественного дисплея с частотой обновления 120 Гц.

Официальная презентация Google Pixel 5 XL ожидается в октябре нынешнего года. Вместе с этим смартфоном дебютирует базовая модель Google Pixel 5.