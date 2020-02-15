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Анонс Microsoft Surface Go 2 и Surface Book 3 ожидается весной

Корпорация Microsoft, по сообщениям сетевых источников, наметила на предстоящую весну анонс нескольких новых компьютеров семейства Surface.

В частности, ожидается презентация гибридного ноутбука Surface Book 3 с отсоединяемой клавиатурой. Как и устройство предыдущего поколения, новинка будет доступна в вариантах с диагональю дисплея 13,5 дюйма и 15 дюймов.

Ноутбуку Surface Book 3 приписывают наличие процессора Intel Core десятого поколения и графического ускорителя NVIDIA GeForce 16xx Series. Старшие версии с 15-дюймовым экраном якобы будут комплектоваться профессиональной видеокартой NVIDIA Quadro.

Максимальный объём оперативной памяти Surface Book 3 составит 32 Гбайт. Microsoft предложит модификации с твердотельным накопителем вместимостью до 1 Тбайт.

Что касается планшета Surface Go 2, то он будет доступен в версиях с процессором Intel Pentium Gold и Intel Core M. Дизайн новинка, по всей видимости, унаследует у предшественника.

Называется ориентировочная стоимость компьютеров: цена Surface Book 3 составит от $1400, Surface Go 2 — от $400.

Не исключено, что на грядущей весенней презентации корпорация Microsoft анонсирует и другие гаджеты семейства Surface. 

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: microsoft, microsoft surface, surface, планшет, ноутбук
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