Apple разрабатывает собственную 5G-антенну для новых iPhone

По сообщениям сетевых источников, американская компания Apple ведёт разработку собственного антенного модуля для будущих смартфонов iPhone с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G). Предполагается, что разработка была начата из-за того, что Apple осталась недовольна 5G-антенной, предлагаемой компанией Qualcomm.

По мнению неназванного источника, знакомого с планами Apple, компания намерена отказаться от дизайна антенного модуля миллиметрового диапазона QTM 525 5G, предложенного компанией Qualcomm. Причина в том, что антенный модуль Qualcomm «не вписывается в изящный дизайн, который Apple хочет использовать для нового смартфона». Несмотря на то, что Apple может использовать собственную 5G-антенну, модемы для сетей связи пятого поколения всё равно будут поставляться Qualcomm.

Источник отмечает, что Apple работает над другим дизайном, который предполагает использование антенны и модема для 5G-сетей от Qualcomm. Данный проект рассматривается, как резервная версия. Это означает, что в случае появления каких-либо трудностей с разработкой собственного антенного модуля Apple сможет запустить производство iPhone, в котором будут использоваться оба компонента Qualcomm. Однако при таком раскладе новый iPhone 5G окажется чуть более толстым.

По мнению источника, Apple хочет видеть в новых iPhone антенны собственного производства не только из-за дизайна. Дело в том, что компания старается использовать в смартфонах как можно меньше компонентов стороннего производства, в частности от Qualcomm. Также предполагается, что Apple активно разрабатывает собственный 5G-модем для будущих iPhone, но эта технология ещё не готова, и пока американской компании придётся довольствоваться модемными модулями от Qualcomm.