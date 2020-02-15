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Apple вновь открыла магазины в Пекине, но с проверкой температуры посетителей

В минувшую пятницу Apple вновь открыла все пять своих магазинов Apple Store в Пекине, работа которых была приостановлена из-за вспышки коронавируса в Китае.

Однако все эти магазины работают в новом режиме, чтобы ограничить возможное распространение смертельно опасного заболевания, которое унесло жизни 1523 человек, а число подтвержденных случаев заражения, по данным пресс-службы Госкомитета здравоохранения КНР, достигло 66 492 человек.

Как сообщает руководитель бюро CNBC в Пекине Юнис Юн (Eunice Yoon), магазины Apple работают с 11:00 до 18:00 по местному времени, тогда как до этого они были открыты 12 часов — с 10:00 до 22:00.

Во всех магазинах открыт лишь один вход. И у покупателей на входе измеряют температуру. В дополнение Apple ограничила число посетителей, находящихся одновременно в магазине. Другие магазины Apple в материковом Китае остаются закрытыми.

В публикации ресурса CNBC сообщается со ссылкой на газету Beijing Daily, что все люди, возвращающиеся в Пекин, должны проходить карантин в течение 14 дней. Любой, кто откажется сделать это, будет подвергнут наказанию.

Вспышка коронавируса повлияла как на работу магазинов американской компании в Китае, так и на производство её устройств. Сообщается, что приостановка работы заводов её партнёра, компании Foxconn, отразилась не только на текущем производстве смартфонов iPhone 11, но и на разработке новой модели «iPhone 12».

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: apple store, магазин, коронавирус
apple store, магазин, коронавирус
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