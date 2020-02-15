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«Морской старт» перебазируется на Дальний Восток до конца марта

На перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» из Соединённых Штатов на Славянский судоремонтный завод (Славянский СРЗ) на Дальнем Востоке потребуется около месяца. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от источника в ракетно-космической отрасли.

Фотографии S7 Space

Фотографии S7 Space

Не так давно мы рассказывали, что процесс перевода «Морского старта» из американского порта Лонг-Бич в Калифорнии на Славянский СРЗ в Приморье будет начат уже 22 февраля. Теперь сообщается, что точная дата начала перебазирования окончательно не определена, но известно, что работы будут организованы в текущем месяце.

«В конце февраля ожидается, что плавучая платформа должна выдвинуться из порта Лонг-Бич. Примерно три недели она будет добираться до пункта назначения, и ориентировочно во второй половине марта платформа может прибыть на Славянский судоремонтный завод», — рассказал источник ТАСС.

Напомним, что проект «Морской старт» был разработан ещё в начале 1990-х годов. Он включает специальный базовый порт Лонг-Бич, стартовую платформу Odyssey и сборочно-командное судно Sea Launch Commander. В 2016 году владельцем ракетно-космического комплекса «Морской старт» стала группа компаний S7. Пусковая деятельность будет осуществляться компанией S7 Space.

После перебазирования комплекса на Дальний Восток Славянский СРЗ займётся ремонтом и реконструкцией плавучего космодрома. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: морской старт, космос, космодром, россия
морской старт, космос, космодром, россия
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