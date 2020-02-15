Снижение игровой выручки NVIDIA в этом квартале превысит десять процентов

На недавней квартальной конференции руководство NVIDIA продолжило продвигать тезис, что степень влияния сезонных факторов на изменение выручки продолжает расти за счёт популярности игровых ноутбуков. Первый квартал в этом смысле не позволяет рассчитывать на рост выручки в игровом сегменте.

Помимо прочего, финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) отметила, что не следует списывать со счетов влияние на выручку коронавируса. Пока прогнозы в этом отношении весьма туманны, но NVIDIA исходит из предпосылки, что данный фактор сократит её выручку в первом квартале примерно на $100 млн. Половина этой суммы придётся как раз на игровой сегмент.

Последовательное снижение игровой выручки в четвёртом квартале на 10 % в NVIDIA как раз объясняется сезонным снижением спроса на компоненты для игровых консолей и игровых ноутбуков. Все эти комплектующие закупались у NVIDIA производителями устройств во втором и третьем кварталах прошлого года, поскольку в продажу конечные продукты должны были поступить в четвёртом квартале. По этой причине и произошла просадка игровой выручки самой NVIDIA в отчётном периоде. Как добавляет финансовый директор компании, отрицательную динамику в данном случае частично компенсировал высокий спрос на настольные графические процессоры семейства GeForce.

Мобильные графические решения NVIDIA увеличивают выручку на двузначное количество процентов в годовом сравнении уже восьмой квартал подряд. Они начинают всё сильнее влиять на всю выручку в игровом сегменте. Руководство компании поясняет, что сезонность спроса в данном случае будет выражаться всё сильнее. В наступившем квартале снижение выручки в игровом сегменте достигнет 12–13 %.