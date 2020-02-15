Huawei выступила с опровержением обвинений США в краже коммерческой тайны

Компания Huawei выступила с заявлением в связи с публикацией обвинительного заключения Министерства юстиции США, назвав происходящее «политическим преследованием».

Напомним, в четверг в США обнародовали федеральное обвинительное заключение, в котором китайская телекоммуникационная компания обвиняется в заговоре с целью кражи интеллектуальной собственности у шести неназванных американских компаний, а также в помощи находящемуся под санкциями Ирану и в сокрытии своего бизнеса с Северной Кореей. Кроме того, были добавлены обвинения в рэкете, воспрепятствовании правосудию и отмывании денег. В общей сложности Huawei были предъявлены обвинения по 16 пунктам.

В опубликованном в пятницу заявлении китайская компания отметила, что правительство США на протяжении довольно продолжительного периода «используют всю мощь целой нации, чтобы преследовать частную компанию».

«Новые обвинения Министерства юстиции США против Huawei являются частью этой кампании, — указано в заявлении. — Это политическое преследование, простое и понятное».

Также Huawei сообщила, что обвинения не раскрывают ничего нового. Они основаны главным образом на разрешённых в течение последние 20 лет гражданских спорах, которые были ранее урегулированы, рассмотрены в суде, а в некоторых случаях отклонены федеральными судьями и присяжными.

«В этих спорах ни один суд не установил, что компания Huawei занималась кражей интеллектуальной собственности или потребовал, чтобы Huawei возместила ущерб за нарушение прав интеллектуальной собственности других лиц. Министерство юстиции США вновь рассматривает ранее разрешённые гражданские дела как уголовные дела. Это избирательное, политически мотивированное правоприменение, противоречащее общим судебным нормам», — подчеркнула компания.

В заявлении также сообщатся, что к концу 2018 года Huawei зарегистрировала 87 805 патентов, в том числе 11 152 патента в США. С 2015 года Huawei получила более $1,4 млрд в виде доходов от лицензирования, выплатив вместе с тем роялти в размере более $6 млрд за законное использование патентов других компаний. Почти 80 % этой суммы было выплачено американским компаниям.