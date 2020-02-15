Xiaomi раздумывает над новым смартфоном с дисплеем-обёрткой

Сетевые источники обнаружили патентную документацию китайской компании Xiaomi на новый смартфон, оборудованный изогнутым дисплеем.

Аппарат в случае поступления на рынок станет в плане дизайна ближайшим родственником модели Mi Mix Alpha. У этого устройства экран полностью охватывает фронтальную и боковые части, а также основную площадь тыльной панели.

Новый смартфон, описание которого обнаружено в патентной документации, получит дисплей, который будет оборачивать боковые стороны, лишь незначительно заходя на тыльную часть.

Такое исполнение обеспечит отношение площади экрана к площади лицевой панели более 100 %. При этом по сравнению с Mi Mix Alpha новинка окажется более практичной: дисплей не будет царапаться, когда устройство лежит на столе или какой-либо другой поверхности.

Сзади можно видеть двойную камеру с оптическими блоками, выстроенными в ряд по вертикали. Дактилоскопический сканер, по всей видимости, будет интегрирован в область дисплея. Кроме того, можно заметить стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

О том, когда новинка может появиться на коммерческом рынке, ничего не сообщается.