Эксперты убеждены, что анонс новых продуктов NVIDIA только усилит рост выручки

После публикации квартального отчёта NVIDIA курс акций компании вырос на семь процентов, и причиной тому было не только превышение реальной выручкой прогнозируемой величины. Аналитики получили подтверждение того, что серверный сегмент вернулся к росту, и рекордная выручка NVIDIA — лишь начало восходящего тренда.

В четвёртом квартале выручка компании в серверном сегменте достигла $968 млрд – рекордной величины, и доля данного бизнеса в совокупной выручке NVIDIA превысила 31 %. Как поясняет руководство компании, серверные компоненты активно закупались не только так называемыми «гиперскейлерами», но и представителями вертикально интегрированных отраслей. Опрошенные ресурсом Barron’s аналитики в пятнадцати случаях подняли свой прогноз по курсовой стоимости акций NVIDIA, опираясь на различные доводы.

Представители Morgan Stanley, в частности, увидели чёткие признаки того, что «облачные гиганты» вернулись к активным закупкам оборудования, а выручка NVIDIA на этом направлении может расти опережающими темпами на фоне конкурентов. Более того, игровой рынок демонстрирует стабильный рост после потрясений двух предыдущих лет, имевших отношение к криптовалютному буму.

Специалисты Barclays утверждают, что в своей нише серверного рынка NVIDIA почти не встречает конкуренции. Прогноз по курсу акций компании они поднимают до $300 за штуку. Их оптимизм разделяют и представители Raymond James, с той лишь разницей, что они видят в успехах четвёртого квартала лишь начало более продолжительного цикла роста, который может быть усилен анонсом новых графических процессоров NVIDIA. Речь, надо полагать, идёт о преемнице архитектуры Volta, которая до сих пор используется в сегменте ускорения вычислений.