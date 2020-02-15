Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости Hardwareфинансовые новости и аналитикаЭксперты убеждены, что анонс новых проду...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Эксперты убеждены, что анонс новых продуктов NVIDIA только усилит рост выручки

После публикации квартального отчёта NVIDIA курс акций компании вырос на семь процентов, и причиной тому было не только превышение реальной выручкой прогнозируемой величины. Аналитики получили подтверждение того, что серверный сегмент вернулся к росту, и рекордная выручка NVIDIA — лишь начало восходящего тренда.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

В четвёртом квартале выручка компании в серверном сегменте достигла $968 млрд – рекордной величины, и доля данного бизнеса в совокупной выручке NVIDIA превысила 31 %. Как поясняет руководство компании, серверные компоненты активно закупались не только так называемыми «гиперскейлерами», но и представителями вертикально интегрированных отраслей. Опрошенные ресурсом Barron’s аналитики в пятнадцати случаях подняли свой прогноз по курсовой стоимости акций NVIDIA, опираясь на различные доводы.

Представители Morgan Stanley, в частности, увидели чёткие признаки того, что «облачные гиганты» вернулись к активным закупкам оборудования, а выручка NVIDIA на этом направлении может расти опережающими темпами на фоне конкурентов. Более того, игровой рынок демонстрирует стабильный рост после потрясений двух предыдущих лет, имевших отношение к криптовалютному буму.

Специалисты Barclays утверждают, что в своей нише серверного рынка NVIDIA почти не встречает конкуренции. Прогноз по курсу акций компании они поднимают до $300 за штуку. Их оптимизм разделяют и представители Raymond James, с той лишь разницей, что они видят в успехах четвёртого квартала лишь начало более продолжительного цикла роста, который может быть усилен анонсом новых графических процессоров NVIDIA. Речь, надо полагать, идёт о преемнице архитектуры Volta, которая до сих пор используется в сегменте ускорения вычислений.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Графические процессоры NVIDIA следующего поколения будут до 75 % производительнее Volta
NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия
Основная масса 7-нм продуктов NVIDIA будет производиться TSMC
Из-за коронавируса упали продажи материнских плат и видеокарт
Вспышка коронавируса: часть производителей SSD и HDD попали в зону риска
GeForce RTX T10-8: специализированное графическое решение для NVIDIA GeForce NOW
Рубрики: Новости Hardware, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, видеокарты, финансовые новости и аналитика,
Теги: nvidia, облачные сервисы, финансы, аналитика, volta
nvidia, облачные сервисы, финансы, аналитика, volta
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 297
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы 156
ЭЛИК: новое семейство персональных компьютеров на процессорах «Эльбрус» 119
Весеннее обновление Windows 10 удивит количеством нововведений 89

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены
Встроенная графика Intel Lakefield может оказаться весьма производительной, а CPU вряд ли
Красный сверхгигант Бетельгейзе резко потускнел и изменил видимую форму
Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X вырос на 5–7 %
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
Марк Цукерберг: социальные сети нужно регулировать по правилам, близким к газетам и телефонной связи 5 ч.
Microsoft сделает копирование и вставку между устройствами эксклюзивной функцией смартфонов Samsung 5 ч.
Batman: Return to Arkham, Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider и Snake Pass покинут каталог Xbox Game Pass 6 ч.
Раннюю версию Windows 10X протестировали на ноутбуке 6 ч.
Новая статья: Elderborn — суровый метал. Рецензия 15 ч.
СМИ: Microsoft планирует улучшить Проводник и Paint 18 ч.
Второе дополнение Shenmue III расскажет новые истории 18 ч.
State of Decay 2 перезапустится с выходом нового издания Juggernaut Edition 22 ч.
Автор Heavy Rain будет самостоятельно издавать свои и сторонние игры 22 ч.
Google протестует против «бросающегося в глаза» штрафа в $2,6 млрд, но судья из ЕС не согласен 22 ч.
Особый путь: Великобритания покинула EuroHPC 25 мин.
США и союзники тестируют на военной базе альтернативы китайскому оборудованию 5G 4 ч.
Концепт-рендер демонстрирует смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 2 5 ч.
У смартфона Moto G Power появится «облегчённая» версия 5 ч.
SpaceX Crew Dragon доставлен на космодром для заключительных тестов 5 ч.
SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB: ПК-корпус с поддержкой видеокарт длиной до 420 мм 5 ч.
Регулятор рассекретил бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM 6 ч.
Грядёт выход планшета Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) с чипом Exynos 7904 6 ч.
Смартфон Samsung Galaxy A70e получит экран Infinity-V и тройную камеру 6 ч.
Samsung Galaxy Z Flip оказался вполне ремонтопригодным 21 ч.