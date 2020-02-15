Пассажирам и экипажу круизного лайнера Diamond Princess выдали 2000 iPhone для связи с врачами

Пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту Иокагамы из-за выявленного случая заражения коронавирусом, выдали смартфоны iPhone.

Всего правительство Японии доставило на борт лайнера 2000 смартфонов iPhone оператора Softbank, чтобы в каждой пассажирской каюте и в помещениях для экипажа было мобильное устройство.

Согласно японскому сайту Macotakara, пассажиры могут использовать функцию чата в предустановленном в iPhone медицинском приложении для общения с врачами.

«[Вы можете] получить доступ к специальному приложению Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, чтобы спросить в чате о приёме лекарств или любых других вещах, которые могут вас заинтересовать, — пишет Macotakara. — Приложение также зарезервирует консультацию с врачом».

Круизный лайнер Diamond Princess был помещён на карантин на рейде в порту Иокогамы 3 февраля после того, как у находившегося на корабле в прошлом месяце гражданина Китая, сошедшего на берег в Гонконге, при тестировании был обнаружен положительный результат на коронавирус.

Власти Японии подтвердили, что по состоянию на пятницу были проведены тесты на предмет заражения коронавирусом у 771 человека из числа находящихся на борту корабля, при этом тесты на вирус COVID-19 (2019-nCoV) у 218 человек дали положительный результат.

Всего на борту круизного лайнера, по состоянию на 13 февраля, находилось 3711 человек, включая 24 граждан России. Также сообщается, что было принято решение разрешить 11 пожилым пассажирам с отрицательным результатом теста на коронавирус покинуть судно.