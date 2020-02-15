Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости Hardwareмобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Пассажирам и экипажу круизного лайнера D...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Пассажирам и экипажу круизного лайнера Diamond Princess выдали 2000 iPhone для связи с врачами

Пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту Иокагамы из-за выявленного случая заражения коронавирусом, выдали смартфоны iPhone.

Всего правительство Японии доставило на борт лайнера 2000 смартфонов iPhone оператора Softbank, чтобы в каждой пассажирской каюте и в помещениях для экипажа было мобильное устройство.

Согласно японскому сайту Macotakara, пассажиры могут использовать функцию чата в предустановленном в iPhone медицинском приложении для общения с врачами.

«[Вы можете] получить доступ к специальному приложению Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, чтобы спросить в чате о приёме лекарств или любых других вещах, которые могут вас заинтересовать, — пишет Macotakara. — Приложение также зарезервирует консультацию с врачом».

Getty Images

Getty Images

Круизный лайнер Diamond Princess был помещён на карантин на рейде в порту Иокогамы 3 февраля после того, как у находившегося на корабле в прошлом месяце гражданина Китая, сошедшего на берег в Гонконге, при тестировании был обнаружен положительный результат на коронавирус.

Власти Японии подтвердили, что по состоянию на пятницу были проведены тесты на предмет заражения коронавирусом у 771 человека из числа находящихся на борту корабля, при этом тесты на вирус COVID-19 (2019-nCoV) у 218 человек дали положительный результат.

Всего на борту круизного лайнера, по состоянию на 13 февраля, находилось 3711 человек, включая 24 граждан России. Также сообщается, что было принято решение разрешить 11 пожилым пассажирам с отрицательным результатом теста на коронавирус покинуть судно.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Коронавирус может ударить по рынку 5G-смартфонов
Свыше 700 технологических компаний в Китае начали делать медицинские маски
Крупная японская фотовыставка CP+ 2020 тоже отменена из-за вспышки коронавируса
iPhone SE 2 получит безрамочный дисплей и Face ID?
MSI Optix G241: монитор для киберспорта с частотой обновления 144 Гц
OPPO предложила смартфон со съёмным многофункциональным стилусом
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: iphone, коронавирус, япония
iphone, коронавирус, япония
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 297
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы 156
ЭЛИК: новое семейство персональных компьютеров на процессорах «Эльбрус» 119
Весеннее обновление Windows 10 удивит количеством нововведений 89

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены
Встроенная графика Intel Lakefield может оказаться весьма производительной, а CPU вряд ли
Красный сверхгигант Бетельгейзе резко потускнел и изменил видимую форму
Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X вырос на 5–7 %
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
NPD: в январе по продажам Dragon Ball Z: Kakarot обошла всех, но не изменила тенденцию рынка 3 мин.
Целый ворох новых проблем у Windows 10: очистка рабочего стола, удаление профиля и сбои загрузки 12 мин.
Марк Цукерберг: социальные сети нужно регулировать по правилам, близким к газетам и телефонной связи 5 ч.
Microsoft сделает копирование и вставку между устройствами эксклюзивной функцией смартфонов Samsung 6 ч.
Batman: Return to Arkham, Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider и Snake Pass покинут каталог Xbox Game Pass 6 ч.
Раннюю версию Windows 10X протестировали на ноутбуке 7 ч.
Новая статья: Elderborn — суровый метал. Рецензия 16 ч.
СМИ: Microsoft планирует улучшить Проводник и Paint 18 ч.
Второе дополнение Shenmue III расскажет новые истории 18 ч.
State of Decay 2 перезапустится с выходом нового издания Juggernaut Edition 22 ч.
Ультразвуковой браслет глушит окружающие микрофоны, включая имеющиеся в смарт-устройствах 8 мин.
Особый путь: Великобритания покинула EuroHPC 37 мин.
США и союзники тестируют на военной базе альтернативы китайскому оборудованию 5G 5 ч.
Концепт-рендер демонстрирует смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 2 5 ч.
У смартфона Moto G Power появится «облегчённая» версия 5 ч.
SpaceX Crew Dragon доставлен на космодром для заключительных тестов 5 ч.
SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB: ПК-корпус с поддержкой видеокарт длиной до 420 мм 6 ч.
Регулятор рассекретил бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM 6 ч.
Грядёт выход планшета Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) с чипом Exynos 7904 6 ч.
Смартфон Samsung Galaxy A70e получит экран Infinity-V и тройную камеру 7 ч.