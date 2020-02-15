Вентиляторы Corsair iCUE QL120/QL140 RGB White выполнены в белом цвете

Компания Corsair анонсировала вентиляторы охлаждения iCUE QL120 RGB White и iCUE QL140 RGB White, рассчитанные на применение в настольных компьютерах игрового класса.

Кулеры имеют диаметр соответственно 120 мм и 140 мм. В первом случае скорость вращения регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 525 до 1500 оборотов минуту, во втором — от 550 до 1250 оборотов в минуту. Поток воздуха достигает соответственно 71 и 85 кубических метров в час. Максимальный уровень шума — 26 дБА.

Вентиляторы выполнены в белом цвете. Реализована эффектная многоцветная подсветка на основе 34 светодиодов, которые формируют четыре кольца: внутреннее и внешнее во фронтальной и тыльной частях. Настраивать эффекты можно посредством программного обеспечения iCUE.

Конструкция включает девятилопастную крыльчатку и резиновые угловые вставки, препятствующие развитию вибрации. Толщина кулеров составляет 25 мм.

Цена iCUE QL120 RGB White — $45, а комплект из трёх штук с контроллером Lighting Node CORE обойдётся в $140. Модель iCUE QL140 RGB White стоит $50; набор из двух штук с контроллером оценён в $120.