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В этом году Tesla попытается реанимировать бизнес по выпуску солнечных панелей

В отличие от космоса и электромобилей, бизнес компании Tesla на рынке солнечной энергетики и систем накопления энергии откровенно страдает. Но если два года назад дела шли из рук вон плохо, то в четвёртом квартале 2019 года появились признаки возрождения. В этом году Tesla попытается развить успех и оживить данный бизнес.

«Солнечная» черепица Tesla или фотоэлементы как крыша

«Солнечная» черепица Tesla или фотоэлементы как крыша

В конце текущей недели Tesla отчиталась о бизнесе по выпуску солнечных элементов и систем хранения энергии. По словам компании, завод в Буффало в штате Нью-Йорк недавно приступил к выпуску панелей в сотрудничестве с компанией Panasonic. Это так называемое предприятие Gigafactory 2. В 2018 году там прошла череда увольнений, и штат завода был сокращён до нынешних 1100 человек.

Возобновление производства в увеличенном масштабе потребует найма новых сотрудников. Более того, по договору со штатом о налоговых скидках компания обязана до апреля нанять на производство ещё 1460 сотрудников. В противном случае она выплатит штраф в размере $41,2 млн либо должна договариваться об отмене этого соглашения.

Финансовые показатели «солнечного» бизнеса Tesla

Финансовые показатели «солнечного» бизнеса Tesla

Проблемы с властями штата в том, что из его бюджета (из денег налогоплательщиков) для завода Gigafactory 2 на его постройку и закупку производственного оборудования было выделено 959 млн (на $209 млн больше, чем требовалось в начале). Эти средства были освоены, но отдачи они не принесли. Это не настолько высокотехнологическое производство, которое могло бы составить конкуренцию китайцам.

Ещё одной проблемой «солнечного» бизнеса Tesla стали судебные разборки с акционерами. В марте Глава компании Илон Маск предстанет перед судом как ответчик по делу поглощения компании SolarCity в 2016 году за $2,6 млрд. Акционеры, а на деле, как заявляют Tesla, корыстные адвокаты обвиняют Маска в преднамеренном спасении компании SolarCity от банкротства посредством выкупа. Дело в том, что оба основателя SolarCity братья Линдон и Питер Райвы приходятся родственниками Маску. На этом основании истцы винят главу Tesla в предвзятости в деле с покупкой SolarCity.

После приобретения SolarCity этот бизнес становился всё хуже и хуже. Прежде всего, из-за более длительного цикла разработки продуктов, чем ожидалось и, как следствие, из-за задержек в производстве. В четвёртом квартале 2019 года данное направление принесло рекордную выручку, но общая выручка за год оказалась на $24 млн меньше, чем в 2018 году. В совокупной выручке компании бизнес по выработке солнечной энергии и производстве систем хранения удерживает всего 6,2 %. В этом году всё это может измениться в лучшую сторону, уверяет Маск. Будем следить за событиями.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания, финансовые новости и аналитика,
Теги: tesla, финансовые результаты, возобновляемая энергия, производство
tesla, финансовые результаты, возобновляемая энергия, производство
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