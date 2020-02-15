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Наручные смарт-часы Nokia на базе Wear OS близки к выходу

Компания HMD Global готовила к выставке MWC 2020 демонстрацию ряда новинок под брендом Nokia. Но в связи с отменой мероприятия анонс не состоится. Тем не менее, HMD Global намерена провести отдельную презентацию, на которой дебютируют новейшие продукты.

Фотографии Reuters

Фотографии Reuters

Между тем в распоряжении сетевых источников оказались сведения о том, какие именно устройства планировала показать HMD Global. Одним из них должен был стать флагманский смартфон Nokia 10, который также фигурирует под неофициальным именем Nokia 9.2. Этому аппарату приписывают наличие многомодульной камеры, поддержки мобильных сетей пятого поколения (5G) и мощного процессора, возможно, чипа Snapdragon 865.

Кроме того, утверждается, что HMD Global готовит к выпуску «умные» наручные часы Nokia. Известно, что в качестве программной платформы на этом гаджете будет применяться операционная система Wear OS.

Наконец, говорится, что в планы входит презентация первого в мире кнопочного функционального телефона под управлением Android.

Не исключено, что в связи с отменой MWC 2020 компания HMD Global представит перечисленные устройства в разное время. Тем не менее, анонс всех гаджетов ожидается в текущем году. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, носимая электроника,
Теги: nokia, смартфон, часы, смарт-часы
nokia, смартфон, часы, смарт-часы
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